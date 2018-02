Rudy Zerbi racconta come ha scoperto, all’età di 30 anni, che Davide Mengacci è suo padre e come è riuscito a perdonarlo.

E’ un racconto toccante quello fatto da Rudy Zerbi ai microfoni di Verissimo. L’insegnante di Amici, nella lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha parlato della sua vita privata svelando il modo in cui ha scoperto che Davide Mengacci è il vero padre e come è riuscito a perdonarlo. Rudy Zerbi, poi, ha anche parlato dell’amore immenso che prova nei confronti dei quattro figli. Tra un’emozione e l’altra, poi, Rudy Zerbi ha anche ringraziato Maria De Filippi, la donna che gli ha salvato la vita.

RUDY ZERBI, IL RAPPORTO CON DAVIDE MENGACCI E IL MESSAGGIO D’AMORE A GIORGIO CIANA

Rudy Zerbi racconta a Verissimo di aver scoperto di essere il figlio di Davide Mengacci quando aveva già 30 anni ed era a sua volta padre. Il giorno della vigilia di Natale, la madre gli ha detto: “lo vedi quell’uomo in tv? E’ il tuo vero padre“, ha detto Zerbi. “L’ho scoperto quando ero già papà e lui nonno. La mia rabbia? L’ho colmata capendo che giudicare è sempre sbagliato, quindi è sempre meglio capire prima. L’ho perdonato anche se avrei tanto voluto crescere con il mio papà”, spiega Zerbi. L’insegnante di canto di Amici, però, aggiunge: “Ho imparato che i figli sono di chi li cresce. Per questo mio papà è Giorgio”, riferendosi a Giorgio Ciana, l’uomo che l’ha cresciuto.

Rudy Zerbi, poi, ringrazia pubblicamente Maria De Filippi: “La ringrazio perché in un momento di grande crisi mi ha dato l’opportunità di ricominciare a vivere con la musica e di musica. E probabilmente – aggiunge – se non avessi incontrato Maria oggi non potrei coltivare più il mio sogno. Lei mi ha salvato la vita”, ha concluso un emozionato ed inedito Zerbi.