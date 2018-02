Karina Cascella presenta il fidanzato ai fans pubblicando sui social una foto e una dedica molto speciale e ricca d’amore.

Karina Cascella ha deciso di presentare il fidanzato ai fans. L’opinionista, dopo aver protetto la sua vita privata per mesi, ha deciso di rompere il silenzio e condividere con i suoi fans la felicità di un amore che la rende estremamente felice e serena. Dopo la fine della storia con Salvatore Angelucci, padre della figlia Ginevra, Karina Cascella ha avuo altre storie, ma anche lunghi periodi durante i quali ha preferito restare sola. Oggi, però, sembra abbia trovato l’amore della sua vita.

KARINA CASCELLA PRESENTA IL FIDANZATO SUI SOCIAL

Il fortunato che ha rubato il cuore di Karina Cascella sarebbe Max Colombo. Il nuovo fidanzato dell’opinionista non fa parte del mondo dello spettacolo e sarebbe un grande amico di Salvatore Angelucci con cui la cascella ha oggi uno splendido rapporto d’amicizia. Su Facebook, Karina ha pubblicato un lungo post con cui ha dichiarato il suo amore al fidanzato.

“Com’ero preoccupata all’inizio della relazione con te… Pensavo agli anni passati da single, al fatto che Ginni non avesse mai conosciuto un “fidanzato” della mamma, che non mi avesse mai vista in circostanze diverse, anche solo di una carezza da parte di un uomo verso di me, in sua presenza. Poi pensavo a quanto fossi convinta a star sola, quanto avessi faticato a ristabilire un equilibrio con me stessa, con mia figlia e con il mondo che mi circondava. Ero preoccupata si..tremavo, di continuo appena mi guardavi, quando mi sorridevi e quando mi tiravi verso di te per stringermi. Tremavo perché sapevo già quanto ti amavo sin da subito e quanto ti avrei amato poi..noi donne lo sappiamo quando arriva l’amore quello vero, come fa… Lo stomaco si chiude, dormi poco perché sogni in ogni istante, non hai bisogno più di niente e vai in giro con il sorriso e gli occhi che ti brillano. Io sono così da tempo ormai, ti amo ogni giorno di più, come se i giorni e i mesi che passano, non facessero altro che accrescere ancora di più il mio sentimento e la nostra unione. Ti amiamo tanto e forte..sei il nostro principe azzurro, mio e della piccola Ginni”.