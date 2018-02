Cecilia Rodriguez parla del ritorno di fiamma con Francesco Monte

Intervistata dal settimanale Oggi, Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio sul presunto ritorno di fiamma con Francesco Monte.

Da quando Striscia La Notizia ha pizzicato Francesco Monte e Cecilia Rodriguez nella stessa via e nello stesso momento (l’inviato stava andando a consegnare un tapiro a Monte per il droga-gate all’Isola dei Famosi), i fan dell’ex coppia hanno ricominciato a sperare in un ritorno di fiamma.

Intervistata da Oggi, però, Cecilia non solo ha ribadito per l’ennesima volta che quella sera lei e Francesco Monte non si erano nemmeno incrociati, ma ha chiarito che mai e poi mai tornerà sui suoi passi.

«Ma che cosa pensano, che io sia una che prende in giro il pubblico?… Io, quando faccio una scelta, e ho scelto Ignazio, non cambio idea. Sarei veramente una brutta persona, una persona molto brutta, a pianificare certe cose» ha risposto ormai esasperata la sorellina di Belen.

E poi come potrebbe frequentare un suo ex quando lei stessa non permetterebbe mai al suo Ignazio di fare lo stesso? «Io sono gelosa e non sarei contenta per nulla se Ignazio frequentasse una sua ex” ha ammesso senza problemi l’ex gieffina. E in effetti lo stesso Ignazio aveva fatto una recente dichiarazione sulla gelosia esagerata di Cecilia.

Un incontro tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte in effetti c’è stato, ed è stato anche ampiamente documentato. La stessa Cecilia non ha problemi ad ammetterlo: «Certo io ho rivisto Francesco, una volta dopo il Gf, da ex fidanzati. Siamo stati insieme per cinque anni, era giusto farlo. Ci siamo chiariti, abbiamo riso, abbiamo pianto e poi basta».

Ma cosa ne pensa di tutta questa faccenda Ignazio Moser? L’ex gieffino non appare particolarmente turbato dal gossip su Cecilia e Francesco: «Consiglierei di leggere meno Dan Brown. Chiedo a tutti di essere più rilassati e di pensare di più ai loro rapporti amorosi piuttosto che al nostro».