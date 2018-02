Gabriel Garko è gay? L’attore rompe il silenzio

Gabriel Garko è gay? In tanti se lo sono chiesti in questi anni, e non solo gli amanti del gossip. Finalmente l’attore rompe il silenzio e risponde alle voci sulla sua presunta omosessualità.

Gabriel Garko è gay? L’attore, intervistato da Gay.it, ha commentato le numerose domande che gli sono state fatte a proposito dei suoi gusti sessuali: “È un altro cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay, così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mig… Mi infastidisce, però quando un omosessuale si diverte a puntare il dito, verso un altro individuo, tacciandolo a tutti i costi di essere gay, come se poi fosse una cosa brutta. Se una persona è risolta, e vive bene la propria sessualità, non avrà mai tutta questa voglia di dispensare etichette qua e là“.

Una risposta dalla quale non si evince se Gabriel Garko è gay, insomma.

Ma in fondo è lo stesso attore ad ammettere di divertirsi molto a lasciare senza risposta la domanda “Gabriel Garko è gay?”, lasciandosi attorno un alone di mistero: “Quando qualcuno chiede, pensando di conoscere già la risposta, ti dirò: mi diverto a giocarci”.

Sarà forse anche per questo che pur non sapendo se Gabriel Garko è gay o etero, oltre alle donne anche gli omosessuali vanno pazzi per i suoi occhi verdi. Cosa che all’attore non dispiace per niente: “L’idea di piacere anche agli uomini non mi disturba affatto, credimi. Sono, almeno per quel che mi dicono, un sex symbol e a chi deve piacere un sex symbol se non a tutti?”.

Una cosa, però, non è mai andata giù a Gabriel Garko: “Quando a Sanremo venne strumentalizzata la mia affermazione sulle unioni civili. Io mi limitai a dire che due individui, di qualsiasi natura, dovevano e potevano fare quello che meglio credevano, a patto che fossero entrambi consenzienti, ma anche in quel caso venne vista una certa, ed inesistente, chiusura da parte mia“.

Insomma, se Gabriel Garko è gay o etero lo sanno e continueranno a saperlo solo i suoi partner. E a tutti va benissimo così!