Arisa: “Troppi corteggiatori con i capelli lunghi, diamoci un TAGLIO”

Arisa sconvolge (di nuovo) i fan, lasciandoli di stucco con un nuovo duplice cambio di look.

Stare al passo con i cambiamenti di look di Arisa e riuscire a capirci qualcosa è più complicato che seguire Game of Thrones, ma seguendola assiduamente sui social e leggendo Sologossip.it non avrete bisogno di troppi riassunti per rimettervi in carreggiata.

Arisa cambia look. E poi lo ri-cambia

La nuova svolta sexy di Arisa, che da un giorno all’altro è passata dai capelli a spazzola a una lunga chioma bruna, ha lasciato senza fiato i fan che, pur apprezzandola innanzitutto per la sua splendida voce, hanno gradito anche il cambio di look.

A chi le chiedeva i motivi di questo cambiamente tanto drastico, la cantante rispondeva con… sincerità: “Che c’è di male a voler essere bella?”.

Con i capelli lunghi, Arisa ha un aspetto tutto nuovo. Che a molti è sembrato quella di Levante, e sappiamo tutti cos’abbia scatenato questo paragone…

Sui social di Arisa, i complimenti si sono sprecati. E scherzando proprio su questo, la cantante ha deciso di mostrarsi di nuovo nella sua vecchia versione. “Troppa femminilità, troppi corteggiatori, troppi likes.. non vorrei montarmi la testa. Diamoci un taglio” ha scritto sotto a una foto in cui compariva di nuovo con i capelli cortissimi.

Tanti i fan che hanno commentato con un “Nooooo” disperato. Tutti coloro, cioè, che forse non sapevano che quella di Arisa era una parrucca (come ha rivelato un divertente video girato di nascosto che incastra la cantante mostrando la verità).

Divertita da ciò che aveva scatenato, alla fine Arisa ha voluto tranquillizzare i fan rimettendosi la parrucca e scattandosi un nuovo selfie: “Ma ditemi.. cosa sarebbero i vostri sabati sera senza i dibattiti sulle mie acconciature? E i miei?“ ha chiesto ai suoi follower, che hanno tirato un sospiro di sollievo.