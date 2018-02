Guai in vista per Fabrizio Corona? Appena uscito dal carcere, Fabrizio Corona ha violato le prescrizioni impostegli dai giudici.

È appena uscito dal cercare dopo 16 mesi, e come ha più volte sottolineato il suo legale, convincere i giudici a mandarlo agli arresti domiciliari e in comunità è stata una vera e propria impresa.

Eppure l’ex Re dei Paparazzi ha già cominciato a far pentire i giudici della decisione presa. Lo ha fatto già all’uscita dal carcere quando ha pubblicato (o fatto pubblicare da qualche collaboratore, dato che teoricamente Corona non dovrebbe maneggiare cellulari) un video sul suo account ufficiale Instagram che riassume il suo percorso, i suoi ultimi mesi, fino all’uscita dal carcere. Eppure uno dei divieti imposti a Corona era proprio quello di non aggiornare i propri canali social.

In molti, ora, si chiedono se i giudici chiuderanno un occhio o se questo errore costerà caro a Fabrizio, che intanto fa grandi progetti insieme a Silvia Provvedi, forse ignaro del polverone che potrebbe aver scatenato.

“Per favore rispetta le regole per una volta…non far vincere questo sistema marcio…hai vissuto il peggio e stai iniziando a rivedere la libertà” gli scrive un follower, “Ma non gli avevano proibito di usare i social?” si chiede un altro, “Questo non ha capito proprio niente. Fra tre mesi di nuovo in prigione” osserva un altro fan.