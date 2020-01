Amici 2018: Daniele passa nei blu al posto di Biondo

Doppio cambio di squadra nella scuola di Amici, dove Daniele prende il posto di Biondo nella squadra blu.

Cambio di squadra per amore nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove il ballerino Daniele ha chiesto alla produzione di passare al team avversario e ha ottenuto il cambio a patto che Biondo prendesse il suo posto nella squadra bianca.

Amici 2018: il doppio cambio di squadra

Daniele ha raggiunto la sua Lauren nei blu e Biondo è finalmente più vicino a Emma nella squadra bianca: questo cambio di team ha decisamente giovato all’amore nella scuola di Amici!

”Nei bianchi mi trovo davvero bene – ha confessato Daniele – però sento la mancanza di una persona. So che starle distante non mi farebbe godere appieno questo percorso. Sarebbe sbagliato anche nei confronti delle persone che vorrebbero essere qua ma non ne hanno avuto la possibilità come me”.

Visibilmente emozionato, il ballerino di hip hop ha voluto chiarire che i suoi vecchi compagni di squadra gli mancheranno molto, e che non è certo colpa loro se ha deciso di andarsene: ”Sono dell’idea che per dare il massimo io debba essere vicino a quella persona quindi ho deciso che cambio squadra, e vado coi blu. Ma non voglio assolutamente che passi che non mi son trovato bene con i ragazzi della squadra bianca: io gli voglio un bene dell’anima. Ma voglio condividere questo percorso con lei, e continuarlo con lei” ha concluso parlando di Lauren.