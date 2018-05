L’annuncio shock di Massimo Boldi: “Non parlo più fino al 30 giugno”

”Non parlo più fino al 30 giugno”



L’attore comico Massimo Boldi, attraverso un comunicato stampa, ha fatto sapere ai giornalisti che non rilascerà più interviste fino al prossimo 30 giugno, chiedendo di non essere cercato.

Il motivo di tale richiesta è da ricercarsi nel tradimento della moglie, Loredana De Nardis.

“La mia compagna mi ha tradito, sta con un mio amico, l’ho scoperto dai giornali”.

Dopo l’arrivo della smentita della diretta interessata, anche la figlia Emanuela ha voluto dire la sua a riguardo: “Papà le ha dato il mondo, non meritava questo”.

L’annuncio ai giornalisti

Ecco le parole dell’attore comico presenti nel comunicato stampa:

“Ma ‘sto cane parla o non parla?

Informo tutti gli amici giornalisti, i direttori dei quotidiani, dei periodici, del web, delle reti televisive e di quelle radiofoniche che fino al 30 giugno 2018 per motivi che verranno rivelati a tempo opportuno, e contrariamente a quello che vorrei fare, non rilascerò nessuna intervista.

In ogni caso fate a meno di telefonarmi.

Questa mia scelta è dovuta in parte a motivi professionali e, in parte, a motivi molto personali e molto dolorosi: sappiate che “Cipollino” può anche soffrire.

Prego chiunque abbia un mio contatto e non riesca a resistere all’idea di fare due domande per sapere i fatti miei, di rivolgersi all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace (che, comunque, non vi dirà nulla lo stesso).

L’unico essere vivente che può raccontare di tutto e di più è il mio cagnolino pinscher di 14 anni, di nome Peggy.

Con grande affetto a tutto il mio pubblico. Massimo Boldi“.

Mario Barba