GF: Aida Nizar perdona con un bacio Luigi Mario Favoloso

Pace fatta tra Aida Nizar e Luigi Mario Favoloso



A seguito di un Grande Fratello decisamente sopra le righe per i due protagonisti, Aida Nizar e Luigi Mario Favoloso, sembra finalmente giunto il momento di fare pace.

Favoloso ha voluto ricordare questo momento con uno scatto fotografico poi pubblicato sul suo profilo social nel quale c’era scritto: “Questo per testimoniare che la storia del bullismo vi è sfuggita di mano”.

Favoloso ha voluto mandare un messaggio a tutti quelli che l’hanno accusato di aver avuto un comportamento sessista e un po’ da bullo all’interno della Casa.

In molti non credono alla genuinità di questa ‘pace’ e sui social impazzano commenti che descrivono questo gesto come ‘ipocrita’.

”Aida ha un cuore grande”

Dal canto suo, Aida Nizar, ha voluto spiegare il motivo di questa pace:

“Sì, certo, l’ho perdonato! Aida ha un cuore grande…e sa perdonare solo chi dimostra vero pentimento e Luigi Mario Favoloso si è pentito… Nella vita è importante perdonare le persone che ti fanno del male e che si rendono conto di aver sbagliato. L’amore ha questa grande capacità…ed Aida ama se stessa, ama gli altri, ama la vita!!! Ricordatevi la perla di saggezza di oggi: ‘La persona che non è in pace con se stessa sarà in guerra con il mondo!’. Perché non ci sono mai state una buona guerra o una cattiva pace”.

Mario Barba