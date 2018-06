Daniele Bossari e Filippa Lagerback sposi! Ecco le immagini del matrimonio

Daniele Bossari e Filippa Lagerback finalmente sposi!

Dopo una storia d’amore lunga 18 anni, Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sono finalmente sposati. La tanto attesa cerimonia ha avuto luogo venerdì scorso e il wedding planner ingaggiato per l’evento era Enzo Miccio.

La Villa Ponti, a Varese, è stato il luogo scelto dalla coppia di sposi per festeggiare il gran giorno di fronte a tantissimi Vip, invitati a festeggiare con loro.

La preparazione per le nozze

L’amore tra Filippa e Daniele è nato tantissimi anni fa e il loro amore ha generato la giovane Stella.

Bossari aveva dichiarato di voler sposare Filippa subito dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip e infatti i due hanno dedicato gran parte del loro tempo a preparare il tutto per il grande giorno.

Al rito civile, svoltosi all’esterno della villa come voleva la Lagerback, erano presenti diversi protagonisti del mondo dello spettacolo. Tra gli invitati anche Mara Venier, Rudy Zerbi e il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha scattato alcune foto del gioioso evento.

Il tema del matrimonio era ispirato ad ‘Alice nel paese delle meraviglie’ e la torta nuziale è stata preparata dal famosissimo Ernst Knam.

“Mi siedo e rifletto un po’ su questo inizio insieme, è tutto incominciato tanto tempo fa, grazie ad un’immagine che aveva acceso il desiderio di un sogno per la vita. Ora siamo più consapevoli, ma innamorati come appena conosciuti e posso dire con certezza che la vita è davvero sorprendente e meravigliosamente fantastica“, queste le parole scritte da Filippa Lagerback, prima di consolidare il suo amore per Daniele Bossari.

Roberto Caccamo