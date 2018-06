Brigitte Nielsen incinta del quinto figlio: ecco le foto del pancione

Quinto figlio in arrivo per Brigitte Nielsen



Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l’ufficializzazione “fotografica” del quinto figlio di Brigitte Nielsen.

L’attrice 54enne ha infatti postato alcune foto che la immortalano ai Tropici in compagnia del suo cagnolino e, ovviamente, del suo quarto marito: Mattia Dessì.

Il ragazzo, più giovane di lei di 15 anni, sembra davvero entusiasta della notizia e non vede l’ora di diventare padre per la prima volta.

Mattia, originario della Sardegna ma cresciuto a Belluno, lavorava come operaio quando un giorno ha fatto la conoscenza di Brigitte in un ristorante a Lugano e da allora non si sono più separati. Sposati da 13 anni adesso vivono in una lussuosissima casa a Los Angeles, in California.

I matrimoni di Brigitte Nielsen

Parlando del rapporto tra Mattia e gli altri suoi 4 figli, La Nielsen aveva dichiarato: “Ha creato un rapporto molto sano con i miei figli. Non ha preteso di fare il padre, anche perché non lo è. I ragazzi sono innamorati di lui perché è un amico e lo rispettano. Sono entrati in confidenza con lui, anche perché sanno quanto mi ama e quanto io ami lui”.

L’attrice, incinta del suo quinto figlio, è giunta al suo quarto matrimonio.

Il primo fu con il compositore Kasper Winding, ma la storia d’amore durò appena un anno. Poi fu la volta del divo di Hollywood Sylvester Stallone con il quale ha divorziato nel 1987. Mark Gastineau è stato il suo terzo marito, con cui ha avuto anche altri due figli, Douglas e Raoul Ayrton, mentre l’ultimo è stato Raoul Mayer.

Adesso l’attrice statunitense si gode il pancione in compagnia del marito Mattia sotto il caldo sole dei Tropici.

Roberto Caccamo