Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni, la coppia fa una richiesta specifica agli invitati

Tutti pronti per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni? A breve, anche se solo virtualmente, parteciperemo alle nozze della coppia più social d’Italia. Il #Ferragnez come ama definirlo il rapper. Si terrà il primo settembre, nello splendido comune di Noto, in Sicilia. E’ lì che la coppia più seguita d’Italia si dirà sì. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un evento più che spettacolare. Lo si può intuire già dagli inviti: ci sono una ruota panoramica, tante palme e al centro Chiara e Federico in tenuta da Red Carpet che si scambiano un dolce bacio. Guardate qui:

Cosa regalare a Fedez e Chiara Ferragni? Ve lo dicono loro…

Siamo abituati alla lista di nozze oppure alla ‘busta’. Tuttavia, la coppia ha chiesto agli invitati qualcosa di molto particolare. Niente poco di meno che una raccolta fondi da destinare alla specifica causa di una persona che più ha bisogno. Sì, una specie di beneficenza, ma ad personam. Così, hanno chiesto a tutti gli invitati di spedire una e-mail al loro indirizzo con le possibili cause a cui destinare il ricavato. Successivamente, saranno loro due a scegliere quella più indicata per ricevere questo regalo. Beh, c’era da aspettarselo da una coppia come loro.

Prime incomprensioni da promessi sposi

Chiara e Fedez trascorrono diverse ore sui social. Sono sempre lì pronti ad immortalare ogni momento per pubblicarlo sui social. Dalla tintarella in barca all’ascensore, sono sempre pronti con lo smartphone a fare una nuova storia. E proprio in ascensore si è consumata una scena abbastanza esilarante in cui lui dice: “Non mi hai stirato la camicia”. Pronta la risposta della Ferragni: “Io non stiro niente”. Un primo assaggio della vita matrimoniale che verrà. Chissà se a Fedez conviene sposare una ragazza che non sà stirare (si scherza, ovviamente). Siamo tutti sicuri che Chiara abbia tante altre bellissima qualità da moglie.