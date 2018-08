Chiara Ferragni si abbassa i pantaloni in barca, va giù anche il costume: ecco la foto

Chiara Ferragni e Fedez sono ancora in vacanza anche se, ormai, manca veramente poco al loro matrimonio. Adesso, tuttavia, i due hanno scelto di godersi il sole e il mare nelle splendide località che stanno visitando ultimamente. In questo viaggio fuori porta, con lei ci sono anche sua madre Marina e le sorelle, Valentina e Francesca. Quando c’è da rilassarsi, soprattutto con un figlio appena nato, la famiglia è sempre molto importante e gioca un ruolo fondamentale.

Le vacanze e quel dettaglio che non è sfuggito

Il mare è al centro delle giornate di Fedez e Chiara Ferragni. Tra tuffi, risate, bagnetti col bambino, i due si sono sicuramente divertiti molto. Tuttavia, paparazzi non gli hanno lasciato molto spazio. Il settimanale Oggi ha riportato una foto in cui la bella ‘influencer’ si è mostrata mentre tirava giù i pantaloni per rimanere in costume, forse in procinto di andare a fare un bagno. Una piccola disattenzione e sono andati giù anche gli slip. Ecco la foto:

Il matrimonio imminente

Il 1° settembre sarà una data da ricordare. Non solo per Chiara e Fedez, ma anche per chi vorrà assistere – anche solo tramite il web – al matrimonio più chiacchierato d’Italia. I ‘Ferragnez’, infatti, si sposeranno proprio appena terminato il mese d’agosto. Quando si saranno rilassati abbastanza per affrontare un evento così importante. L’evento si terrà in Sicilia, a Noto per la precisione, con rito civile. La scelta è ricaduta su quell’isola in quanto entrambi ci sono molto affezionati. Le radici della Ferragni, da parte di madre, sono proprio sicule, precisamente di Catania.

Quei baci poco sobri

Sono una coppia spregiudicata: questo lo sanno tutti. Spesso li vediamo baciarsi con molta passione anche davanti all’obiettivo dei fotografi. Insomma, non tutti sarebbero così aperti. La telecamere, ai Ferragnez, non fa paura. Ultimamente, sono anche finiti su una rivista di Gossip che li immortalava mentre si baciavano con la lingua di fuori. Fedez riportò tutto nelle sue storie Instagram esclamando: “Così porto in alto l’orgoglio italiano”.