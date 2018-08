Altra scossa di terremoto avvertita verso le 22.24: video da brividi!

E’ stata segnalata una nuova scossa di terremoto in questi minuti a 24 km da Chieti. La notizia è appena arrivata e seguiranno importanti aggiornamenti nelle prossime ore.

Terremoto a 24 km da Chieti

Su Twitter ci sono già alcune segnalazioni con l’hashtag Terremoto: “#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 24km da #Chieti, #Italia. 184 segnalazioni in un raggio di 167km”.

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 24km da #Chieti, #Italia. 184 segnalazioni in un raggio di 167km. Scarica la app da https://t.co/SZGUUlMMBh per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/73xNPFT8Cq — sismoalert (@alerta_sismo) August 16, 2018

A quanto pare, questa scossa di terremoto è stata più potente rispetto all’ultima della scorsa notte. Su Twitter ci sono numerose segnalazioni, un utente scrive: “Scossa avvertita molto forte e più lunga dell’ultima volta in Abruzzo lato costiero”.

Questa volta è stato avvertito intorno alle 20.20 e numerose segnalazioni arrivano dall’Abruzzo, Molise, Puglia oltre che in Campania. Per questo, si immagina che sia stato abbastanza potente in quanto persino a Napoli si è sentito distintamente lo spostamento. Alcuni utenti Twitter parlano di tre onde consecutive. Lo spavento, adesso, è generale.

Scossa avvertita molto forte e più lunga dell'ultima volta in Abruzzo lato costiero.. #Terremoto #abruzzo — Mirko Pizii (@MirkoPizii) August 16, 2018

Aggiornamenti in tempo reale

Continuiamo a monitorare i social per capire se stiano tutti bene o ci siano danni a persone o cose da riportare. Un utente su Twitter scrive: “Raga ho appena sentito un’altra scossa di # terremoto più potente di quella dell’altro ieri, in provincia di Foggia! Siamo noi l’epicentro ed è “lieve” o c’è stata una scossa forte da qualche parte arrivata fino a qui? Danni? Feriti?”

20.34 – Le prime notizie raccontano di un terremoto di magnitudo 5.2 con epicentro in Abruzzo.

Chi è munito di app per smartphone che riportano in tempo reale notizie sul terremoto ha condiviso questo screenshot su Twitter:

ORE 22.24 – Altra scossa di terremoto!

Su Twitter tutti danno l’allarme: altra scossa di terremoto avvertita più o meno negli stessi luoghi della prima, quella avvenuta intorno alle 20.20. Chissà, forse si tratta di qualche scossa di assestamento. Le applicazioni su smartphone parlano di magnitudo 5.0. Sui social spuntano anche alcuni video:

A proposito di video, c’è anche quello di questa ragazza che lo ha pubblicato sui social. Pazzesca la reazione dell’animale. Ecco il post: “Ho ripreso questo cavallo proprio al momento del # terremoto delle 20:19 a Capracotta (IS), sembra lo abbia avvertito. I took this video at the exact time of the 20:19 # earthquake in Capracotta (Molise), it looks as he felt something”.