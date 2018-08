Anna Tatangelo stupenda in costume: quel dettaglio incuriosisce tutti

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, per la gioia dei fans, sono tornati insieme. E’ già un bel po’ che son tornati a fare coppia. Dopo un periodo di gelo, i due cantanti sono tornati insieme e i fans non aspettavano altro. Già, perché vederli distanti è veramente strano. Insomma, sembrano fatti l’uno per l’altra.

Le vacanze: Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo in Sardegna

Giusto qualche settimana fa sono stati beccati insieme in Sardegna dai paparazzi. Tuttavia, quello che adesso salta agli occhi dei followers su Instagram è un altro dettaglio. Anna è in tenuta estiva, con i suoi costumi che farebbero girare la testa a chiunque. Però, se si va a guardare bene la mano, è lì la novità. C’è un anello. Forse una conferma del fatto che sia tornata con Gigi, qualora ci fosse ancora bisogno di testimonianze. Oppure, probabilmente, potrebbe essere un regalo di Gigi, di quelli inaspettati. Di quelli che si fanno senza dover per forza festeggiare una data particolare, come fosse un obbligo. D’altronde, se almeno un po’ abbiamo imparato a conoscere Gigi D’Alessio, possiamo dire tranquillamente sia un uomo molto romantico.

Matrimonio imminente?

Oppure, potrebbe essere quel vecchio anello di fidanzamento che le Gigi regalò ad Anna Tatangelo. Un anello che la cantante aveva tolto quando la coppia si era divisa. Non mancano, però, ipotesi di matrimonio imminente. Ad esempio, ‘Verissimo’ scrive su Instagram: “Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono sempre più vicini. Nonostante i due continuino a tacere davanti ai media, la cantante ha ripreso a indossare l’anello di fidanzamento. E già si mormora di un imminente matrimonio…“

Anna Tatangelo è sicuramente una donna da sposare. Bella, talentuosa, simpatica e sicura di sé. Insomma, una che sa il fatto suo. L’ha dimostrato anche in qualche screzio registrato in alcuni provini per X Factor. Gentile e dolce con tutti, ma Anna non ha mai permesso a nessuno di esprimere considerazioni prive di senso su di lei e sul suo rapporto con Gigi.