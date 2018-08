Asia Argento, addio X Factor? Spunta il nome di chi potrebbe sostituirla

Asia Argento continua a vedersi crollare il mondo addosso. La vicenda dello scandalo, aizzata dalle accuse di Jimmy Bennett, il diciassettenne che l’ha denunciata per molestie, continua a echeggiare tra i media di tutto il mondo. E gli effetti di questo scandalo, iniziano a farsi del tutto seri. Nelle ultime ore infatti, é arrivata la presa di posizione di Sky, che aveva ingaggiato Asia Argento come nuova giudice di X Factor, talent show di punta della pay tv. Sky ha deciso di cautelarsi e di far sapere a tutti con quale metodica agirà: “Se quanto scritto dal New York Times (in merito alle accuse di Bennett) fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky. E dunque non potremmo che prenderne atto e interrompere immediatamente la collaborazione con Asia Argento”.

Asia Argento nega le accuse: “Mai fatto sesso con Bennett”, poi spiega il motivo del patteggiamento economico

Asia Argento: addio X Factor?

E cio che ci risulta, e a confermarcelo è Blogo, è che Sky ha iniziato già a cercare un’eventuale sostituto come giudice a XFactor, qualora le accuse mosse nei confronti della Argento si dimostrassero come veritiere. I nomi più indiziati sono due, entrambi vecchie conoscenze del programma. Tra i nomi vi è appunto Morgan, colui che a XFactor scoprì Marco Mengoni e che oggi è pronto a tornare nelle vesti di giudice, per giunta, lui che di Asia Argento é l’ex marito. Un’altra candidata è Simona Ventura, che oggi è però impegnata nelle registrazioni di Temptation Island Vip, nei panni di conduttrice. Nulla vieterebbe l’ex conduttrice di Quelli Che il Calcio di tornare a XFactor, perché il programma inizierebbe quando Temptation è già bello che andato in onda. Intanto Asia Argento respinge le accuse infamanti in un cominicato ufficiale: “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false.Non ho mai avuto alcuna relazione con Bennett“. E Asia Argento è divenuta leader del movimento #metoo, contro la violenza sulle donne. “Un macellaio a capo degli animalisti”, commenta ironicamente il web.