Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano: ecco cosa sta accadendo

Presto avrà inizio l’attesissimo Temptation Island Vip, le registrazioni dovrebbero cominciare entro la fine di agosto. Nel programma ci saranno anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne. Sembra ormai tutto pronto, ma la coppia prima di partire per la Sardegna ha voluto rilasciare una breve intervista al magazine di “Uomini e Donne“. Ecco le parole di entrambi:

Nilufar Addati sfida la sorte e mette alla prova il suo Giordano: “Mi piacerebbe avere l’opportunità di vedere come il mio fidanzato si possa rapportare alle altre ragazze. Lui durante il mio percorso, di 7 mesi, sul trono di Uomini e Donne, ha avuto modo di vedere esattamente come io mi potessi comportare con altri ragazzi. Io non ho scheletri nell’armadio e da quando c’è lui al mio fianco, dal punto di vista del cuore, non mi spaventa più nulla”.

Beh, Temptation Island Vip non sarà una passeggiata e Giordano, invece, non ci sembra così sicuro: “Io non sono troppo convinto. Mi fa un po’ paura. Non sono un fidanzato modello. Non ho mai avuto una relazione importante e stabile e sono impreparato. Spesso sono fuori e non riesco a darle le attenzioni che vorrebbe e che si meriterebbe. Non posso poi nascondere che Nilufar è molto gelosa…”

Cosa sta accadendo sui social prima della partenza?

Ultimamente, Giordano ha postato un’immagine che lo ritrae in compagnia di Nilufar su Instagram. Beh, proprio a quella foto sono arrivati numerosi commenti in cui si evince quello che è, pià o meno, il pensiero dei followers: “Immagino la faccia di GIORDANO quando vede Nicolò ragazzi rinunciate non andate perché già si vede che vi amate non c’è bisogno che andate a sto programma per questo ho l’ansia già ci sono rimasta male per Luigi e Sara che si sono lasciati non voglio stare male per la seconda volta perciò rinunciate vi amo di bene LUIGI GIORDANO e NILUFAR”.

C’è chi è molto fiducioso e scrive: “In bocca al lupo per la vostra esperienza uscirete più innamorati di prima @giordano_mazzocchi10 @nilufaraddati”

Chi, invece, non lo è affatto: “Loro due a Temptation, Nicoló che fa il tentatore… ora ci si diverte veramente”.

Quelle che non si preoccupano per Nilufar: “si e’ vero ragiono al contrario ma dove sta scritto che ai maschi si deve perdonare tutto e le ragazze devono essere condannate a vita per un unico sbaglio? Alla fine lei lo ha scelto e gli ha aperto il suo cuore e io spero che lui sappia distinguersi da tutti i morti di ….che ci sono in giro petche’ se una così deve preoccuparsi delle corna allora dovremo ammazzarci tutte…con affetto…”.

Quelli che non hanno fiducia negli uomini: “Non hai capito il concetto,si usano sempre 2 pesi e 2 misure dal momento in cui l’ha scelto mi pare che Nilufar non abbia sbagliato ne’ sia stata con un altro…quello che e’ successo prima saranno fatti loro…e pure Giordano se e’ per questo con la storia delle maglie certi dubbi li faceva venire, quindi visto che a me piacciono tanto mi auguro che lui non ceda come gli altri alla prima tentatrice…le donne difficilmente lo fanno se stanno gia’ con qualcuno che le fa stare bene…degli uomini purtroppo non mi pare si possa dire lo stesso”.

Abbiamo raccolto una serie di commenti per capire quale fosse l’opinione del pubblico circa questa giovane coppia che si è appena formata. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo guardando Temptation Island.