Salvini Re dei Social, Facebook, Twitter e Instagram vanta oltre 4.430.000 Follower. Il consenso di Matteo Salvini sembra crescere sempre più e non solo politicamente attraverso i consensi del popolo, ma anche e sopratutto attraverso i social, mezzo con il quale egli stesso ama comunicare e informare costantemente gli italiani.

Da poche ore infatti ha pubblicato un video celebrativo per aver raggiunto sulla sua pagina fb https://www.facebook.com/salviniofficial/ oltre 3.000.000 (tre milioni) di follower:

Qualche esempio:

Ogni post su FB di Matteo Salvini raggiunge numeri di persone impressionanti. Parliamo della copertura post che è cosa ben diversa dal numero totale di mi piace e commenti su Facebook. Si tratta infatti del numero di persone che visualizzano, anche senza aggiungere una reazione. Prendiamo, ad esempio, un post pubblicato dal ministro e lasciato in evidenza sulla propria pagina. ‘Lasciare in evidenza’ significa spuntare il post in modo da lasciarlo in cima alla propria bacheca, in modo che tutti quelli che la visitano lo vedranno per primo fino a quando sarà lo stesso titolare della pagina a rimuoverlo.

Si tratta di un video, quello caricato da Matteo Salvini. Un video che è stato visualizzato da 2,1 milioni di persone. A questo post, Salvini ha ricevuto 176mila reazioni, 125mila commenti e 55mila condivisioni. “Dopo tanta fatica, insulti, bugie, minacce e inchieste finalmente la soluzione della nave Diciotti”. Si tratta di un argomento molto caldo negli ultimi giorni su cui le persone hanno voluto dire la propria. Matteo Salvini ha ricevuto tanti commenti di approvazione, questo viene spiegato dalle decine di migliaia di condivisioni.

Numeri a confronto:

Considerando le altre due realtà social con le quali comunica e cioe Twitter con 853.000 follower https://twitter.com/matteosalvinimi e Instagram con 556.000 https://www.instagram.com/matteosalviniofficial/ .

Il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni Matteo Salvini, può contare di un seguito decisamente impressionante. Un seguito che non si può paragonare a nessun altro politico al mondo in questo momento. Per avere un paragone con l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che globalmente tra Facebook, Twitter ed Instagram oltrepassa i seguaci potenziali con la somma di oltre 4.560.000 di follower totali. Con un seguito decisamente inferiore a quello di Matteo Salvini.