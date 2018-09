Fedez sorprende tutti, il botta e risposta è ‘epico’: da non perdere

Selvaggia Lucarelli e Fedez hanno dato vita ad uno spietato botta e risposta sui social in merito al matrimonio #Ferragnez. Qualcosa non è andato giù alla celebre Selvaggia, ma Fedez non ha perso occasione per ribattere. Alla fine, è il rapper a calare l’asso.

Selvaggia Lucarelli non perde smalto (la conosciamo tutti per le grandi capacità di invettiva e di satira) e stavolta, é toccato alle star del momento, Chiara Ferragni e Fedez, fare i conti con la penna dell’opinionista e scrittrice italiana. Selvaggia infatti, non si è risparmiata davvero nulla. Ha colpito qualsiasi componente, pezzo, tassello di quella che è stata una tre giorni che ha colpito tutti, il matrimonio #TheFerragnez. Ed è successo sulle pagine de “Il Fatto Quotidiano” di oggi. Così la Lucarelli: “Basta guardare la bacheca di Federico–Fedez per capire che lui -nella sua vita- da quando è il naturale prolungamento della fashion blogger più famosa del mondo, non decide più neppure la marca delle sue mutande. Giusto un paio di foto di concerti e poi un tripudio di ritratti di famiglia, bagnetti in piscina col pupo che a 5 mesi ha più primi piani di Kate Moss dal ‘91 a oggi, baci fotografati su letto, scogli e sott’acqua in stile laguna blu, ritratti sulla canoa gonfiabile Supreme col sottotesto ‘e voi sfigati che galleggiate sui coccodrilli comprati al parcheggio di Chieti scalo’. Figuriamoci se ha deciso qualcosa di questo matrimonio che già di per sè è un evento ridondante, quasi blasfemo: come i preti sono sposati con Dio, Chiara Ferragni è sposata con i suoi follower. Tant’è che al suo matrimonio c’erano solo loro. Un manciata di amici, nessun famoso, a dimostrazione che nella sua vita e in quella di Fedez, tolto il virtuale, resta poco. O tanto, a seconda dei punti di vista”.

La reazione di Fedez alle critiche di Selvaggia Lucarelli

E subito, attesissime, arrivano le parole di Fedez, ad accendere un faccia a faccia, anzi, meglio dire un tastiera contro tastiera, visto che il confronto è avvenuto direttamente su Twitter: “Cara Selvaggia, sei sempre così gentile, obbiettiva e poco rancorosa. Vedo che il tempo passa ma tu rimani sempre sensibile e attenta nel pesare le parole, senza mai solleticare gli istinti più bassi. Sappi che per noi se una fonte di ispirazione”. Così risponde la scrittrice di Civitavecchia: “Da uno che sceglie un putto che fa la pipì ed esce vodka mi aspettavo un po’ di autoironia!”.

Botta e risposta

Ruota a ruota, arriva il controsorpasso di Fedez. D’altronde, ieri, si è corso a Monza: “Mi piace tradire le aspettative, ti abbiamo lasciato una fetta di torta così ci fai la recensione anche di quella. Non vediamo l’ora”. Selvaggia replica con il tutto per tutto: “In effetti siete così schivi e defilati per evitare che qualcuno vi recensisca. Dai Fedez, molla il cellulare e goditi il tuo primo giorno da sposato! Auguri”. E Fedez cala l’asso finale: “Pensavo fossi più autoironica dai vado a chiedere il permesso a mia moglie se posso andare a fare il bagno in piscina. Mi raccomando non stare troppo davanti al pc a rispondere ai commenti e goditi la giornata anche tu. Grazie per gli auguri comunque”. È davvero tutto? Speriamo per loro di sì. In caso contrario preparate i popcorn, la sfida delle sfide è in atto su Twitter.