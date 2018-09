Dopo pochi giorni dal matrimonio, spiacevole episodio per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, a pochi giorni dal matrimonio, è tornata al lavoro. Il suo lavoro, quello da fashion blogger, la mette in continua relazione con i suoi followers che non sempre sono d’accordo con lei e viceversa. Nell’ultima foto che ha postato su Instagram, Chiara Ferragni ha pubblicizzato un prodotto del noto marchio ‘Intimissimi’. Qualcuno ha avuto da ridire ed ha utilizzato frasi poco carine da destinare ad una donna. Anche se la sua può essere stata una semplice battuta, a volte, però, c’è chi soffre per alcuni difetti fisici e può reagire male. Chiara Ferragni, tuttavia, risponde in maniera egregia e invita tutte le donne a ‘fregarsene’ di certe considerazioni: “Dovete piacere a voi stesse, non agli altri”. Ecco il botta e risposta:

Poi, l’invito di Chiara Ferragni rivolto a tutte le donne:

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez

Festeggiamenti da favola. Un aereo tutto per gli ospiti per portarli a Noto, in Sicilia, dove si sono sposati. Bottigliette d’acqua personalizzate, confetti e persino i tovaglioli con il logo ‘The Ferragnez’. Insomma, il rapper e la fashion blogger non hanno badato a spese. Eppure, qualcuno ha avuto comunque da ridire. Infatti, in molti hanno accusato gli sposini di aver messo su un Menù troppo scarno per la loro festa di nozze. Poche portate: questo il movente. Purtroppo, spesso, gli utenti social sfogano la propria rabbia e la propria frustrazione nei confronti di chi sta bene. Almeno apparentemente. Talvolta, nel nostro lavoro quotidiano, ci imbattiamo in alcuni commenti fatti ad alcuni Vip che veramente mettono i brividi per l’alto contenuto di cattiveria gratuita. Insomma, servirebbe una sorta di moderatore automatico per mettere limite agli sfoghi degli haters. Non a caso, Le Iene hanno dedicato servizi interi alla vicenda. E’ un problema che, effettivamente, esiste. E va risolto.

Anche SoloGossip è sbarcato tra le news di Google, Seguici da QUI con un CLICK!