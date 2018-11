Tra i servizi che vengono garantiti da Amazon c’è anche la possibilità di effettuare delle vendite sulla sua piattaforma. Scopriamo cosa fare per poterne usufruire.

Tra i grandi colossi dell’economia mondiale non si può non annoverare anche Amazon. Si tratta di una piattaforma che, nata sul web come semplice, anche se proprio semplice non era già in principio, e-commerce, ha ingrandito praticamente giorno dopo giorno la sua offerta. Una serie infinita di occasioni vengono offerte su questo portale, sempre al passo con i tempi per fagocitare la concorrenza.

Che pure tenta in ogni modo di contrastare la sua leadership in senso assoluto. A livello mondiale risulta essere tra le primissime società per fatturato e non è certamente un caso, dal momento che non esiste un’altra entità che riesce a garantire i servizi che invece questo colosso sa offrire.

Tra le tante porte che si possono aprire grazie ad Amazon c’è anche quella di effettuare delle vendite sul suo portale, oltre che degli acquisti. Andiamo a vedere cosa bisogna fare, dunque, per poter vendere.

Come vendere grazie a questa società

Per poter vendere su questo portale sarà necessario, nella apposita sezione, creare un account venditore. Tutto molto semplice, in ogni caso. Una volta collegatoti al sito (devi avere prima un account di base), dovrai andare su “Account e liste” e poi pigiare su “Altri account”. A questo punto seleziona l’opzione “Vendere su Amazon”.

Apertasi quella pagina, clicca su “Registrati ora” ed inserisce tutte le informazioni che ti saranno richieste passo dopo passo, iniziando proprio con la password del tuo account di base sull’e-commerce. Effettuata la registrazione, potrai iniziare a vendere i tuoi prodotti.

Vendere su Amazon: i costi

Ovviamente, però, ci sono anche dei costi da tenere in considerazione. Al momento della registrazione potrai creare due account differenti. Quello di base, che è per venditori non esperti che hanno intenzione di vendere non più di 40 prodotti al mese. In questo caso, c’è un fisso pari a 0,99 € per ogni vendita più una commissione per segnalazione a seconda della categoria del prodotto.

L‘account pro, invece, è per i venditori professionisti ed ha un costo di 39 € al mese. Per quanto riguarda, invece, le info relative al prodotto da vendere, sarà obbligatorio specificare prezzo, condizione e qualità nella sezione “Offerta”. Andranno, inoltre, allegate delle immagini ed una descrizione, oltre a fornire informazioni relative alla provenienza, le dimensioni del pacco, il peso etc.

Ovviamente, poi, le inserzioni potranno essere gestite nella apposita sezione, così come potrà anche essere modificato il prezzo.

