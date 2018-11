Grande novità per tutti gli utenti del web: arriva Amazon Music! Scopriamo insieme di che cosa si tratta in maniera molto specifica!

Non ha alcuna intenzione di interrompere questa sua ascesa il colosso del web Amazon, che continua ad introdurre ed a mettere a disposizione dei suoi utenti nuovi servizi. Tutti, ovviamente, caratterizzati da un tasso qualitativo impressionante.

Una delle ultime novità che ha lasciato in molti senza parole è certamente rappresentato dal servizio Amazon Music, che a breve verosimilmente conquisterà tutto il mondo del web. Si tratta di una sorta di libreria multimediale contenente un numero spaventoso di canzoni che potranno essere ascoltate direttamente dal proprio dispositivo mobile, anche in offline e senza il disturbo rappresentato dalle interruzioni pubblicitarie. Proprio di questo servizio ci occuperemo andando ad illustrare ai nostri lettori tutte quelle che sono le peculiarità.

Leggi anche -> Amazon Prime Video: come abbonarsi in pochi e semplici passaggi

Amazon Music, che cos’è e quali vantaggi offre?

Come detto, continua a crescere quello che inizialmente è nato come semplice, si fa per dire, e commerce. La novità degli ultimi tempi è certamente rappresentata da Amazon Music. Si tratta di un servizio che garantisce a chi ne vuole approfittare la possibilità di ascoltare, quando si vuole e come si vuole, oltre 50 milioni di brani.

Inoltre, potrai usufruire anche di tantissime playlist create dagli esperti di musica di cui si è dotato Amazon. Si tratta di un servizio che potrà essere sfruttato da smartphone, tablet, computer, Smart TV ed anche, ovviamente, dai dispositivi Amazon Alexa e da computer. Per farlo però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e proprio dei costi andremo a parlare adesso.

Amazon Music, costi

Come detto, per poter approfittare dei vantaggi offerti da questo servizio di musica sarà necessario abbonarsi. Farlo è facilissimo. Dopo la firma, si avranno 30 giorni di prova gratis, dopodiché i costi saranno pari a 9,99 € al mese.

L’abbonamento annuale, invece, costa 99 € e, di fatto, due mesi su dodici non li paghi. Inoltre, è possibile anche fare il pacchetto family grazie al quale poter creare ben sei account al costo di 14,99 € al mese, che diventano 149 € per il pacchetto annuo. Le canzoni potranno essere ascoltate sia in modalità online che offline, dal momento che ti viene data la possibilità anche di scaricare un brano.

Potrai, inoltre, anche creare una tua lista di canzoni e puoi utilizzare questo servizio anche come radio. Inoltre, l’abbonamento potrà essere cancellato in ogni momento dal sito web di Amazon.

Anche SoloGossip è sbarcato tra le news di Google, Seguici da QUI con un CLICK!