Andrea Iannone ha ormai dimenticato Belen? E’ stato pizzicato in strada proprio con una sua amica

Sarà stata una passeggiata tra amici o un incontro per distrarsi dalle sue pene d’amore: questo non si sa. E’ certo che ormai l’affascinante campione della Moto GP sta cercando di evadere dal mondo del gossip che lo ha completamente travolto fin dall’inizio della sua relazione con la spumeggiante argentina Belen Rodriguez. Il settimanale Novella 2000 ha pizzicato Andrea Iannone per le strade di Milano, e non era solo. Accanto a lui una donna: si tratta proprio di una delle più care e intime amiche della sua ex fidanzata Belen. Lei è Martina Menegon, interior designer, divenuta famosa per la sua amicizia di vecchia data con la maggiore delle sorelle Rodriguez. La bionda Martina e Andrea Iannone potrebbero essersi conosciuti quando il motociclista era fidanzato e sono rimasti in contatto.

Rodriguez-Iannone: è solo amicizia con la migliore amica di Belen?

Nonostante la fine della storia con la conduttrice di Tu sì que Vales, Andrea e Martina hanno continuato a frequentarsi. Ad onor del vero i due sono stati beccati mentre passeggiavano e si accomodavano al bar per un aperitivo, ma nessuna effusione è stata immortalata dall’obiettivo. E’ più che probabile che i due siano usciti come semplici amici, o magari il bel motociclista abbia chiesto un incontro alla Menegon per parlare di Belen. Questo non lo sapremo mai. La serata prosegue serena fino al momento di congedarsi. Ognuno ha dormito a casa sua, ma Andrea, da vero galantuomo, ha accompagnato la sua amica fino al portone di casa. Che si aspettasse un invito per salire su da lei?

F. Ciardi

