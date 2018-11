Diletta Leotta coi tacchi alti, abito glitterato e un po’ di stoffa trasparente…

Diletta Leotta sta girando uno spot pubblicitario con Mauro Camoranesi, ex calciatore della Juventus, molto probabilmente per DAZN.

Tuttavia, c’è sempre tempo per sfoggiare qualche abito. Quello di stasera è glitterato, nero, non troppo lungo e con qualche tessuto trasparente. Un abito a cui Diletta ha abbinato un bel tacco abbastanza alto, sempre nero. Uno scuro prevalente che fa contrasto con la carnagione chiara ed i capelli biondi della bella presentatrice di DAZN.

Pioggia di ‘like’ per Diletta

Ormai, la vita lavorativa di Diletta si divide tra i campi agricoli e quelli di calcio. Già, perché di recente è partita con un nuovo format, ‘Il contadino cerca moglie’. Eppure, nonostante sia sempre al centro della tv, continua ad essere anche la regina di Instagram. Ogni sua foto è un concentrato di ‘mi piace’, cuoricini e complimenti che fioccano nei commenti.

Una vita al lavoro…

Altro che ‘vita in vacanza’, non ci sono scimmie che ballano nella vita di Diletta Leotta. Tanto, ma veramente tanto lavoro. La bionda presentatrice è molto amata dagli italiani e sempre molto presente in televisione. Questo comporta tantissimo impegno da parte sua. Nella maggior parte dei contenuti che posta sui social è al lavoro. Ultimamente, si è anche beccata qualche malanno e la febbre per aver passato mattinate in mezzo alla campagna, sul set de ‘Il contadino cerca moglie’. Sappiamo tutti che – in campagna – c’è sempre molta umidità e la Diletta avrebbe dovuto coprirsi di più. Purtroppo, però, la trasmissione prevede quei vestiti country da sfoggiare quando si va in onda. Per cui, il giubbotto va anche tolto.

Diletta lavora troppo? Beh, forse sì. Ma i risultati si vedono. Ormai è diventata la principessa della tv italiana, soprattutto dei programmi sportivi. E a parlare ci sono i profili social continuamente presi d’assalto dagli ammiratori. Insomma, Diletta, non mollare!

