Monte- Salemi: un amore che non decolla. Arriva il commento velenoso dal celebre ex gieffino

Amore sì, amore no. Il bacio c’è stato? Ma ormai non sono questi gli interrogativi a cui trovare una risposta. Tra i due l’amore non vola e non è mai iniziato in realtà. E’ soprattutto il giovane modello tarantino a non voler aprire il suo cuore alla bella modella Giulia, che apparentemente sembrerebbe ben disposta ad iniziare una relazione seria con lui. Colpa del passato e del rivivere negli stessi luoghi dove si è consumato il tradimento della ex Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser? Fatto sta che lui stesso si è accorto dell’affetto speciale che la Salemi nutre nei suoi confronti e ha deciso di parlarle chiaramente, per evitarle troppe illusioni. La storia non convince il pubblico a casa e neppure un ex concorrente del GF Vip, che ha detto la sua.

Francesco Monte- Giulia Salemi: Cristiano Malgioglio attacca la coppia

La Zia Malgy ha deciso di parlare, d’altra parte è famoso proprio per dire sempre quello che pensa. E le sue parole sono state impietose: la storia gli appare noiosa e poco convinta. Non pensa assolutamente che si tratti di amore, magari qualcosa che involontariamente i due hanno dato in pasto alle telecamere. Quello che c’è tra loro comunque non somiglia neppure da lontano alla passione travolgente Rodriguez- Moser. Le sue parole nel commentare questa “relazione” sono state davvero molto dure:

“Meglio una telenovela venezuelana“.

Chissà se il suo commento si riferiva solo al continuo tira e molla dei due protagonisti oppure Cristiano Malgioglio ha voluto velatamente riferirsi anche all’assenza di verità in questa storia. Insomma che si tratti di una finzione o meno, è assolutamente certo che tra i due attualmente c’è solo una bella amicizia. Poi “Se son rose fioriranno”.

F. Ciardi

