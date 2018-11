Francesco Monte choc: purtroppo, ci è andato giù pesante e Giulia Salemi sembra aver accusato il colpo.

La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi sembra terminata del tutto. Ieri, infatti, la coppia ha avuto un ennesimo litigio, tra l’altro scoppiato per futile motive. L’influencer iraniana, infatti, ha fatto una battuta spiritosa. Lei vorrebbe più attenzioni, lui più spazio. Ma Francesco non sembra aver apprezzato la sua vena ironica e le ha risposto in maniera pungente: “Se io mi devo sentire sottopressione… Io posso risponderti come mi pare”. La Salemi ha replicato: “Non voglio sentirmi dire proprio niente. Ormai l’aspettativa è pari a zero!”

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, clamoroso Francesco Monte: arrivano accuse di omofobia

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: “Non voglio farlo”

Grande Fratello Vip, Ela Weber a Giulia Salemi: “Francesco è un uomo padrone”

Francesco Monte è stato protagonista di un ennesimo litigio con Giulia Salemi. Il battibecco, nato tra l’altro in seguito ad una semplice battuta fatta dall’influencer, ha visibilmente provato Giulia. La 25enne, infatti, dopo il litigio è scoppiata a piangere con Ela Weber, testimone del litigio, confessandole di non aver risposto a Francesco per paura che possa crearsi un brutto clima in casa. Così la Sellerona svedese si è permessa di darle un proprio parere. “Ha un’impostazione da uomo padrone, quello di una volta. Non lo permettere. Lui ha questa cosa dell’onore, di dire che la sua donna quelle cose non le deve fare. Tu reagisci, anche se ti viene da piangere, non fa niente. È un gran peccato perché davvero sei un fiore. Non voglio vedere una donna sottomessa!”

Grande Fratello Vip, Francesco Monte confida: “Siamo incompatibili”

Francesco Monte ha chiuso definitivamente il capitolo “Giulia”. I due ragazzi, ieri, hanno discusso animatamente, suscitando in lei una reazione inaspettata. Non è un mistero, infatti, che Giulia provi più di una semplice amicizia per Francesco. Il tarantino, invece, dal canto suo dichiara che non c’è nient’altro se non attrazione fisica e amicizia. Ecco cosa confessa ad Andrea Mainardi e a Giulia e Silvia Provvedi: “Lo so, lo sento e ne sono cosciente che non sono pronto ad innamorarmi, c’è un piacerci, c’è un volerci bene, c’è un’attrazione fisica ma oltre non va. Posso anche pensare che questa situazione mi frena però come ho coscienza di questo, ho anche coscienza e la consapevolezza che ci sono tanti aspetti dove noi due siamo incompatibili e mi sembra di rivivere dei loop di cose che ho già vissuto a 23 anni. Io ad oggi a 30 anni cerco qualcosa di diverso.” Come si evolverà il rapporto tra i due?

Anche SoloGossip è sbarcato tra le news di Google, Seguici da QUI con un CLICK!