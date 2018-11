Clamoroso quanto avvenuto nell’Ospedale San Pietro a Roma. Un incendio, infatti, ha generato il panico nella struttura. Ora 400 pazienti sono in attesa di trasferimento perché persiste il pericolo.

Un fulmine a ciel sereno a scuotere Roma e tutta l’Italia. Stamattina, infatti, un incendio ha generato letteralmente il panico nell’Ospedale San Pietro a Roma. Le fiamme, infatti, sono divampate stamattina verso le 4.00, praticamente all’alba, nel seminterrato della struttura.

Il tutto, ovviamente, per orario e dinamiche, ha preso di sorpresa tutti, con il fumo, che ha impiegato pochissimo tempo a raggiungere anche tutti i piani superiori di questo edificio. Compresa la zona di rianimazione. I pazienti più gravi, circa sessanta, sono già stati trasferiti, sia in altri reparti che in altri ospedali, mentre i vigili del fuoco si sono subito messi all’opera per domare l’incendio e far tornare tutto alla normalità.

L’ospedale è, al momento, senza corrente elettrica e questo non può non allarmare tutti. Per questo motivo si sta tentando l’organizzazione per trasferire in altre strutture i 400 degenti che dovevano essere ospitati quest’oggi nell’Ospedale San Pietro di Roma.

Incendio in un ospedale a Roma, la versione della Regione Lazio

Con una nota, la Regione Lazio ha provato a spiegare cosa sia successo. Ecco il testo della nota: “Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed è stata istituita prontamente l’Unità di crisi coordinata dall’Ares 118 per il trasferimento dei pazienti presso gli altri ospedali limitrofi che sono stati tutti allertati. Sul posto si stanno recando per verificare la situazione l’Assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato e il Direttore Sanitario dell’Ares 118, Domenico Ientile”.

Stando alle prime ricostruzioni, questo incendio sarebbe stato generato da un cortocircuito. Se così dovesse essere, potrebbero finire nel mirino le misure di sicurezza della struttura.

