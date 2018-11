Previsioni primo weekend di novembre: continua l’emergenza maltempo

Come saranno le previsioni del meteo per il primo weekend di novembre? Purtroppo dobbiamo darvi una brutta notizia: anche per il 3 e il 4 novembre sono previsti forti rovesci e fenomeni temporaleschi su tutta la penisola italiana. Il mese di novembre è appena cominciato ed ha portato con sé un’ondata di maltempo e di freddo, la prima, si può dire, della stagione, nonostante l’autunno sia entrata da un bel po’ di settimane. Come anticipato prima, anche in questo weekend l’emergenza maltempo continuerà. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del meteo per sabato 3 e domenica 4 novembre.

Previsioni meteo sabato 3 novembre

Nella prima parte della giornata di Sabato 3 novembre ci saranno frequenti precipitazioni sulla maggior parte del Nord-Italia e sulla Toscana. Più a carattere sparso sul Lazio settentrionale e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche debole pioggia potrà riguardare anche il medio versante adriatico, le piogge continueranno a bagnare al Nord solamente il Piemonte e la Liguria, ma anche la Sardegna; mentre sul resto del Paese il tempo si manterrà generalmente buono. In serata, però, peggiorerà fortemente sulle due isole maggiori. In particolare la Sardegna sarà colpita da venti molto violenti, fino a 130km/h (come un Uragano); mentre la Sicilia sarà colpita da probabili nubifragi locali.

Previsioni meteo domenica 4 novembre

Nella prima parte della giornata di Domenica 4 novembre le piogge interesseranno il Piemonte, la Liguria, la Sardegna. Ma anche il Lazio, la Campania, la Calabria e la Sicilia orientale. Nel pomeriggio i rovesci saranno possibili sulla Sardegna, e anche di forte intensità sulla Calabria ionica. Rovesci più sparsi sull’Emilia Romagna e all’estremo Nordovest, pause più asciutte e anche soleggiate sui restanti settori.

Come saranno, invece, le temperature? I valori termici si manterranno quasi sempre stazionari. In particolare, il clima sarà abbastanza mite, con una temperatura, nelle regioni del Sud, di circa 25/26 ° a causa dello scirocco.

