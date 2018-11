Torna stasera in TV la Serie A, il campionato più amato dagli italiani: scopri tutte le info relative ai due anticipi in programma per quest’oggi.

Dopo il grande trionfo del Napoli di ieri sera, torna quest’oggi in campo la Serie A con delle partite di assoluto livello che vedranno protagoniste le altre tre squadre italiane protagoniste in Champions League.

Dopo la gara delle 15.00 tra l’Inter di Luciano Spalletti e il Genoa di Ivan Juric, stasera alle ore 18.00 sarà la volta del big match tra la Fiorentina e la Roma. E’ una gara tutta da vivere e che promette davvero fuoco e fiamme.

Sono, infatti, due squadre molto votate all’attacco e che non possono più commettere altri passi falsi per non rischiare di compromettere definitivamente già a novembre la stagione. Dopo la gara dell’Artemio Franchi di Firenze, poi, ci sposteremo a Torino e precisamente all’Allianz Stadium.

In campo scenderanno la Juventus, guidata ancora una volta dalla furia di Cristiano Ronaldo, ed il Cagliari di Rolando Maran. Al di là del fatto che il pronostico è tutto dalla parte dei bianconeri, i sardi sono una squadra piena di insidie e che ha tutto per dar fastidio agli uomini di Allegri.

Fiorentina vs Roma e Juventus vs Cagliari: dove seguirle

Come ormai è noto, i diritti per la Serie A sono stati assegnati a due società, vale a dire Sky e DAZN, che hanno rispettivamente l’esclusiva per sette e tre partite. Ebbene, per quanto riguarda le due gare in programma per stasera, in TV potremo vedere, su Sky, la gara tra la Fiorentina e la Roma, con il prepartita che inizierà alle ore 17.30.

Per quanto riguarda, invece, il match delle 20.30, esso potrà essere visto su DAZN, da smartphone, tablet, computer o da Smart TV. Ovviamente, in entrambi i casi è necessario aver sottoscritto l’abbonamento con la società di riferimento. Torna la Serie A, dunque, a farci compagnia stasera in TV: non resta altro da fare che aspettare il tanto agognato momento, sedersi sul divano e godersi questo fantastico spettacolo!

