Tra le novità degli ultimi tempi c’è certamente quella dell’introduzione della piattaforma TIM Vision. Scopri di che si tratta e come guardare le partite grazie a questo servizio!

Il mondo del calcio si sta rivelando essere sempre più proiettato verso lo streaming ed in generale tutto quello della TV pare aver intrapreso questa strada. Ed è una strada, almeno apparentemente, senza ritorno. La praticità, infatti, di poter seguire una partita direttamente dal proprio dispositivo mobile non ha eguali, ancor di più considerando i ritmi frenetici di questa società.

A tal proposito, in Italia il punto di riferimento è certamente DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva tre partite per ogni turno. Ma non è certo l’unica piattaforma ad offrire questo servizio. Anche Sky, infatti, con Sky Go offre qualcosa di molto simile e non si può dimenticare, ovviamente, anche TIM Vision.

Si tratta di un servizio offerto dalla nota compagnia telefonica che, oltre al calcio, permette di vedere anche tanti altri sport oltre a serie TV, documentari, programmi per bambini et similia. Le prime cose da sapere sono che è necessario attivare il servizio Eurosport player per attivare i canali di Eurosport e che è un servizio che richiede l’abbonamento.

TIM Vision, i costi

Per prima cosa, se sei cliente TIM Smart o TIM Connect, attivare Eurosport Player (operazione, come detto, necessaria per seguire il calcio) è una operazione gratuita per il primo anno, dopodiché avrà un costo di 1,99 € al mese senza alcun vincolo. Se, invece, sei un cliente TIM con ADSL, allora occorre sottoscrivere un mini abbonamento con TIM Vision oltre a quello con Eurosport Player.

I costi complessivi saranno di 2 € al mese il primo anno che saliranno a 3,99 € dopo la scadenza del primo anno. Se, invece, non sei cliente TIM in senso assoluto, allora la piattaforma in questione ti costerà 4,99 € al mese e non potrai usufruire del servizio Eurosport Player.

Ovviamente, per usufruire di questi servizi ti servirà scaricare l’app di TIM Vision, disponibile sia per Android che per iOS. Oltre che su smartphone, essa potrà essere scaricata, ed utilizzata, anche da tablet o da Smart TV, mentre se vorrai usare questo servizio dal tuo computer non ti sarà richiesto alcun download ma non si potrà usufruire di Eurosport Player.

Quindi le partite non potranno essere viste. In maniera altrettanto ovvia, dovrai aprire un tuo conto prima di poter iniziare a usare l’app in questione. Per quanto riguarda le partite, esse potranno essere seguite su Eurosport 1 e su Eurosport 2: starà a te scegliere quale match risulta più interessante.

