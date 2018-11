Desideri annullare un ordine Amazon? Ecco come devi fare

Vi è mai capitato di fare un ordine su Amazon? Immagino di sì. È facile e, soprattutto, vantaggioso. Ma vi è mai capitato di ordinare un oggetto ma che, per la troppa fretta, è quello sbagliato? Ecco. Questo articolo vi spiegherà passo dopo passo come poter annullare un ordine Amazon che, naturalmente, non è stato ancora spedito. È davvero un gioco da bambini.

Tutto quello che c’è da sapere se vuoi annullare un ordine su Amazon

Annullare un ordine su Amazon è un’operazione semplice e, quasi sempre, fattibile. Solo in un caso, però, è necessario che tu sappia alcune cose. Ovvero, se compri da venditori terzi. In questo caso, infatti, si verificano due situazioni:

Se l’annullamento dell’ordine avviene entro i 30 minuti dalla conferma dell’ordine, puoi stare tranquillo, perché è andato a buon fine;

Se l’annullamento dell’ordine avviene una volta passati i 30 minuti, puoi ricevere un rifiuto da parte del venditore.

Annullare un ordine su Amazon: ecco come fare da Pc, smartphone e tablet

Annullare un ordine dal computer. Se vuoi procedere all’annullamento dell’ordine direttamente dal computer , devi collegarti all’home page di Amazon, accedere al tuo account e consultare la lista degli ordini in corso selezionando la voce I miei ordini dal menu in alto a destra Il mio account . Individuato l’ordine che desideri bloccare, clicca su Visualizza o modifica ordine collocato sulla destra e, poi, su Rimuovi articoli . Indica, poi, dal menu a tendina Seleziona il motivo dell’annullamento (es. Ordine creato per errore ) e pigia sul bottone Aggiorna ordine per confermare l’operazione. Nel giro di qualche secondo riceverai un’email che ti confermerà l’avvenuto annullamento.

Annullare ordine da smartphone e tablet. Per annullare un ordine da smartphone e tablet, avvia l'applicazione ufficiale di Amazon e accedi al tuo account. Clicca, poi, sul menù a tendina posto in alto a sinistra; sulla voce I miei ordini individua il prodotto di cui vuoi annullare l'acquisto; clicca sulla foto rappresentativa del prodotto o sulla dicitura In arrivo entro il [giorno previsto per la consegna] e scorri fino in fondo la schermata. A questo punto, non ti resta che pigiare sulla voce Annulla l'ordine, selezionare il motivo dell'annullamento, mettere il segno di spunta sul prodotto che non vuoi più acquistare e pigiare sul bottone giallo Elimina articoli contrassegnati. Se è andato a buon fine, ti dovrebbe comparire in cima alla schermata principale la dicitura Il tuo ordine è stato annullato con successo. Nel giro di qualche secondo, riceverai un'ulteriore conferma dell'annullamento via email.

Annullare un ordine già effettuato su Amazon: è possibile, ecco come

Se l’ordine è già stato spedito e il venditore non vuole assolutamente procedere all’annullamento del tuo ordine, c’è poco da fare: devi chiedere il reso entro 30 giorni dall’avvenuta spedizione del prodotto. Per procedere con il reso si può operare in due modi:

Centro resi online: Lo strumento ufficiale di Amazon per chiedere il reso di un prodotto acquistato. Per utilizzarlo basta collegarsi accedere al proprio account, cliccare sull’opzione Restituisci un articolo e seguire la procedura.

Lo strumento ufficiale di Amazon per chiedere il reso di un prodotto acquistato. Per utilizzarlo basta collegarsi accedere al proprio account, cliccare sull’opzione e seguire la procedura. App di Amazon: Basta recarsi in I miei ordini > [nome prodotto] > Restituisci articoli e seguire la procedura guidata.

