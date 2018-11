Davvero notevole la possibilità offerta da Amazon, che consente l’autopubblicazione dei libri: vediamo di che cosa si tratta e cosa bisogna fare per poter pubblicare con questo sistema.

Uno dei più grandi colossi, se non il più grande in senso assoluto, dell’economia mondiale è certamente Amazon. Si tratta, infatti, di una società nata come e commerce ma che non si è mai fermata nella sua crescita ed ora offre alla sua sterminata clientela un numero di opportunità da urlo. Tutte diverse, tra le altre cose.

Si parte, infatti, con la possibilità di acquistare prodotti, che è poi il vero marchio distintivo, fino alle serie TV di “Prime Video” o ad “Amazon Music”. Insomma, siamo al cospetto di un colosso e non è certamente un caso la fortuna che sta riscuotendo. Ebbene, tra le novità più rivelanti degli ultimi tempi si deve tenere in considerazione anche il fatto che questo mostro sacro di internet consente anche la autopubblicazione di libri. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

Autopubblicazione, che cos’è

Per dare spazio e visibilità ai giovani scrittori, che cercano disperatamente un modo per farsi conoscere, questo colosso offre loro l’opportunità di autopubblicare un libro grazie alla funzione Kindle Direct Publishing, che consente a questi talenti di avere una vetrina di livello mondiale in maniera gratuita. Farlo è davvero molto semplice.

Non dovrai fare altro che andare nella sezione “Kindle Direct Publishing” da Amazon, dopo aver fatto il login ovviamente, e pigiare su “+ eBook Kindle”. Fatto questo, non dovrai fare altro che inserire il testo e la copertina da te scelta per esso. Ci sarà poi un modulo da compilare con tutte le informazioni necessarie per effettuare questa pubblicazione.

Se tutto sarà conforme a quelle che sono le richieste di Amazon, allora non dovrai fare altro che scegliere il prezzo di questa fatica letteraria per singola copia. E’ una occasione da cogliere assolutamente al volo per tutti gli appassionati di letteratura e gli amanti della scrittura, dal momento che, come specificato dal contratto che vincolerà il tuo rapporto con Kindle, i diritti d’autore saranno riconosciuti al 100 % agli scrittori. Per quanto riguarda i guadagni, invece, spetta loro il 70 % dei profitti, sia in Italia che all’estero.

