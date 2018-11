Una giornata storica quella di domani, per Amazon e per tutta l’Italia. Domani, infatti, aprirà il centro di smistamento di Casirate! Da circa una settimana al lavoro 100 persone.

Non sarà certo una giornata come le altre quella di domani, per il colosso dell’e commerce certamente, ma anche per l’Italia. Già, perché è fissata proprio per domani l’apertura del centro di smistamento di Casirate. Sarà, infatti, la prima struttura di questo tipo in Italia e darà lavoro ad una quantità spaventosa di persone.

Ed in un periodo come questo, con questa crisi occupazionale, sembra tanto una vera e propria manna dal cielo. Una boccata d’ossigeno, dunque, per tutta la provincia di Bergamo e per tutto il Paese, dal momento che serviva come il pane una struttura del genere visto il bacino di utenza che questo colosso dell’economia mondiale può vantare dalle nostre parti.

Alla inaugurazione ufficiale, domani, ci saranno anche il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco di Casirate Mauro Faccà e il responsabile di Amazon Transportation services per il sud Europa, vale a dire Tareq Rajjal, ed Eric Veron, general manager di Vailog, l’operatore internazionale di logistica che per Amazon ha costruito questo edificio.

Amazon, impressionante il centro di Casirate

Si tratta di una struttura impressionante per quanto è grande. Sono stati, infatti, costruiti in soli dieci mesi 34mila metri quadri , con uno sforzo davvero titanico considerando anche quella che è la burocrazia italiana. Come si diceva, si tratta di una boccata d’ossigeno per tutta Italia dal momento che ci saranno assunzioni per 400 persone.

Trattandosi, come detto, di un centro di smistamento, saranno per lo più dei corrieri a trovare posto. Nel frattempo, però, è da registrare come da circa una settimana siano già operative, per quanto possibile, un centinaio di persone, al lavoro per rendere il centro pronto ed ottimizzato al massimo per l’inizio di questa avventura.

Insomma, le premesse ci sono tutte: potrebbe essere davvero una giornata storica, quella di domani, sia per Amazon che per tutto il nostro Paese. Con un colosso come questo pronto ad investire ed a dare lavoro, tutto davvero può diventare possibile. Magari è il volano giusto per ripartire…

