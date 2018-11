Amazon inaugura un nuovo servizio: Amazon Day

Chi di voi ha acquistato su Amazon? La piattaforma web è davvero utile e vantaggiosa. Permette, infatti, di acquistare qualsiasi tipo di oggetto a dei prezzi davvero vantaggiosi rispetto a quelli di mercato. Ma, soprattutto, permette di fare shopping comodamente da casa tua. Unica pecca, però, dell’acquisto online è questo: non puoi scegliere tu l’invio del pacco. A quanti di voi, infatti, è capitato che il corriere di Amazon vi consegnasse il pacco ma voi non eravate a casa? Ecco. Proprio per questo motivo la piattaforma web ha inaugurato un nuovo servizio: Amazon Day. Solo così, quindi, sarà possibile programmare il giorno preciso dell’arrivo del vostro ordine. Geniale, non credete?

Amazon inaugura un nuovo servizio “Amazon Day”: programmi l’arrivo dei tuoi ordini

È il caso di dirlo: Amazon, ormai, è diventato il negozio del futuro. Proprio in queste settimane, infatti, la piattaforma web ha inaugurato un nuovo servizio: Amazon day. A cosa serve questa nuova iniziativa? Semplice. Ad organizzare e programmare l’arrivo dei tuoi ordini. Sappiamo tutti che acquistare sulla piattaforma web è davvero comodo e vantaggioso. Ma è impossibile prevedere l’arrivo del pacco. Da oggi in poi con Amazon Day è possibile farlo. Per adesso, però, il nuovo servizio è disponibile solo per una cerchia di clienti Prime statunitensi. Ma non si esclude la possibilità che possa estendersi anche in altre parti del mondo. La compagnia di Jeff Bezos, in una dichiarazione rilasciata a “The Verge” da un portavoce, ha precisato che il programma rientra nella strategia di Amazon che cerca di “innovare e cercare nuovi modi per sorprendere e deliziare i nostri clienti, e siamo lieti di iniziare a testare un nuovo servizio volto a rendere l’esperienza di consegna più comoda”.

Amazon Day: ecco come funziona

Amazon Day è il nuovo servizio di Amazon che permette di programmare il giorno dell’arrivo del tuo ordine. Anche se per adesso il servizio è riservato ad una cerchia di clienti Prime statunitensi, non è da escludere che, ben presto, verrà esteso a tutti. Il funzionamento è davvero semplice. È possibile, infatti, configurare il proprio account in modo da ottenere il pacco lo stesso giorno in cui voi siete a casa. L’importante, però, è che l’ordine venga effettuato due giorni prima. L’iniziativa, però, non è stata creata soltanto per questo motivo. Ma anche per la salvaguardia dell’ambiente. Con il nuovo servizio, infatti, il cliente, abituato ad acquisti continui sulla piattaforma, riceverà in un unico giorno ordini che normalmente sarebbero recapitati con diverse consegne nell’arco della settimana, contribuendo così all’inquinamento atmosferico.

