Belen Rodriguez su Amazon: l’idea geniale di un venditore

Non crediamo ai nostri occhi mentre guardiamo questa pagina web di Amazon con l’immagine di Belen Rodriguez. Siamo veramente esterrefatti per la trovata che ha avuto un venditore Amazon ultimamente e, siamo sinceri, non abbiamo mai visto nulla di simile. Chissà se si tratta di un buon business… tuttavia, dobbiamo lodare quanto meno l’originalità dell’idea. Chi avrebbe mai pensato che Belen Rodriguez potesse arrivare a casa nostra con un semplice clic?

Idea Amazon: Belen Rodriguez a casa tua

Facciamo chiarezza. Innanzitutto, speriamo non abbiate pensato nemmeno per un attimo che Belen Rodriguez in carne ed ossa si potesse ‘ordinare’ con un clic su un sito e-commerce. Link diretto per Acquistare Belen Rodriguez a grandezza naturale: ACQUISTA ORA

Questo venditore, ‘Celebrity cutouts’, ha deciso di mettere in vendita della gigantografie di personaggi famosi. Ce ne sono tantissime: da Silvio Berlusconi a Gigi D’Alessio, fino a Belen Rodriguez. Sono riproduzioni in semplice cartone.

Si tratta – come si legge sull’area personale del negozio online – di fotografie scattate da uno studio fotografico di Londra e poi adattate a grandezza naturale da un team di grafici.

Beh, può essere un’ottima trovata per uno scherzo da rifilare a qualche amico. Ad esempio, immaginate che qualcuno dei vostri amici sia follemente innamorato di Belen. Al suo compleanno, gli fate credere che siete riusciti a convincere la showgirl a raggiungerlo alla sua festa… e poi, vi presentate con questa foto adattata su cartoncino. Sarebbe una scenetta esilarante. E poi, attenzione: non vale solo per gli uomini, ma anche per le donne. Infatti, il negozio su Amazon mette a disposizione una vasta scelta per i propri clienti. Ci sono Gary Barlow, Gianni Morandi, Renato Zero. Insomma, veramente una trovata geniale.

