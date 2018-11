Dopo la ormai celebre lite con Ilary Blasi nel Grande Fratello VIP, Fabrizio Corona è tornato all’attacco con delle storie su Instagram che promettono delle polemiche: “Si vergognerà!”

E’ un momento a dir poco delicato, come ogni istante della sua vita, verrebbe da dire, per Fabrizio Corona, che fatica a trovare pace e si ritrova sempre, più o meno volutamente, nell’occhio del ciclone. Ha fatto il giro del web la sua lite, diventata ormai celeberrima, con Ilary Blasi nel corso della trasmissione “Grande Fratello VIP”.

Stavolta, però, a sollevare un nuovo, e forse addirittura più grande polverone, sono state delle storie su Instagram pubblicate dall’ex compagno, tra le altre, di Nina Moric e di Belen Rodriguez. Video, ovviamente, come nel suo stile, pieno di minacce e di espressioni anche piuttosto dure.

Fabrizio Corona, arriva l’affondo: “Si vergognerà!”

Ha affidato ad Instagram, e precisamente alla modalità storie, uno sfogo a dir poco importante l’ex re dei paparazzi. Vari i video pubblicati. Partito con delle considerazioni relative alla sua vita, che “sta procedendo benissimo, come mai prima”, il catanese ha poi tirato in ballo un episodio che non riesce a dimenticare successo un paio di mesi fa.

Queste le sue dichiarazioni affidate al social network: “Io non riesco ad essere diverso da quello che sono e, anche se è un periodo in cui tutto va bene, non posso dimenticare quanto successo due mesi fa. Non riesco a togliermelo dalla testa. Il fatto che non abbia parlato tutto questo tempo non vuol dire che tutto si è sistemato. Chi ha sbagliato pagherà le pene dell’inferno. Ero tentato dal fare nomi e cognomi, ma la farò vergognare comunque, lei e chi le sta attorno. Lei, che sta a Roma, ha fatto la mia amica per 15 anni e mi ha tradito”.

Ma c’è anche un “lui” a cui sono indirizzate queste storie: “E tu, che stai a Milano e che sei un delinquente, un criminale protetto, prenderò anche te. Se la Giustizia non farà il suo corso, glielo farò fare io. Lui pensa di averla scampata, gliela farò pagare”.

Insomma, non ci resta altro da fare che aspettare il prossimo capitolo di questa storia.

