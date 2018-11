Estrazioni del Lotto e SuperEnalotto di oggi 3 Novembre, verifica vincite – VIDEO

Anche oggi sabato 3 novembre vi aggiorneremo in diretta LIVE sulle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Dopo la sosta di giovedì primo novembre per il ponte di Ognissanti, si torna a giocare. Si torna in ricevitoria per aggiudicarsi il premio. Quello più ambito è sicuramente il jackpot del Superenalotto che con oggi arriva a quota 58 milioni di euro.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto

LOTTO

BARI 83 49 58 68 65

CAGLIARI 90 78 76 88 64

FIRENZE 89 9 1 35 88

GENOVA 20 50 70 5 3

MILANO 31 26 4 39 18

NAPOLI 75 74 3 58 46

PALERMO 48 77 80 75 4

ROMA 72 6 25 11 20

TORINO 74 81 9 66 80

VENEZIA 21 63 46 27 38

NAZIONALE 19 75 32 30 49

SUPERENALOTTO

79 23 86 35 40 87

Numero Jolly: 13

Numero SuperStar: 85

10eLotto

6 9 20 21 26

31 48 49 50 58

63 72 74 75 77

78 81 83 89 90

Numero Oro: 83

Doppio Oro: 83 49

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: ai 5 vincitori vanno 45.546,69 euro

Punti 4: ai 438 vincitori vanno 525,90 euro

Punti 3: ai 19.086 vincitori vanno 36,50 euro

Punti 2: ai 349.693 vincitori vanno 6,31 euro.

SUPERSTAR, LE QUOTE

5 Stella: nessun vincitore

4 Stella: ai 7 vincitori vanno 52.590,00 euro

3 Stella: agli 84 vincitori vanno 3.650,00 euro

2 Stella: ai 1.353 vincitori vanno 100,00 euro

1 Stella ai 9.837 vincitori vanno 10,00 euro

0 Stella ai 24.733 vincitori vanno 5,00 euro