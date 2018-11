Silvia Provvedi euforica per la sua inaspettata sorpresa

La cantante del duo “Le Donatella” Silvia Provvedi ieri ha ricevuto una bellissima sorpresa. Silvia, dopo aver passato dei giorni davvero difficili, in seguito al confronto avuto con il suo ex fidanzato Fabrizio Corona, è ritornata finalmente a sorridere. La cantante ha sempre detto ai suoi coinquilini di aver una persona fuori che la sta aspettando. E proprio, ieri, infatti, è riuscita ad ottenere dal suo fantomatico compagno una bellissima dedica d’amore. Come? Beh, semplice! Con un aereo. “Silvia sei unica, ti aspetto. Malefix” questo è il messaggio dedicato alla dolce Silvia.

Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi: il dopo-Corona sarà proprio Malefix?

Silvia Provvedi, sorella di Giulia Provvedi, ha davvero emozionato tutti durante il confronto con il suo ex Fabrizio Corona. Ha mostrato di avere davvero un carattere forte e di essere una donna a tutti gli effetti, nonostante la sua giovane età. Ricordiamo tutti quando, durante il confronto, ha detto, guardando negli occhi Fabrizio, di essere felice e di essere rinata senza di lui. Ma di chi sarà merito? Proprio ieri, infatti, la gemella de “Le Donatella” ha ricevuto una bellissima dedica d’amore da un certo Malefix. “Silvia sei unica, ti aspetto. Malefix” interpretava il messaggio ricco d’amore. Sarà proprio lui la causa della sua felicità? D’altronde Silvia non ha mai nascosto di aver una persona nella vita reale che la sta aspettando. Ma ha anche sempre dichiarato di non poter svelarne di più. Chissà se adesso potrà dirci qualcosa in merito.

