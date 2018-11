Il maltempo non concede alcuna tregua in Italia: per oggi previsti ancora temporali, da domani arriveranno nuove perturbazioni.

La situazione meteo in Italia sta iniziando a diventare davvero molto, molto grave. Dopo una estate lunghissima e che sembrava interminabile, l’inverno è arrivato e lo ha fatto in maniera anche piuttosto prepotente. Da circa due settimane, infatti, la situazione è completamente precipitata, con l’allerta rossa emanata in diversi giorni ed in tantissime zone di tutta la penisola.

Numerose, poi, sono state anche le vittime, di varia età, provenienza ed estrazione sociale. Fiumi esondati, fulmini di una violenza inaudita e frane in ogni dove. La situazione, però, non migliorerà di certo nei prossimi. Già, perché a quanto pare fino a domani il clima italiano sarà condizionato da questo vortice di bassa pressione che sta stazionando nei pressi della Sardegna e che ieri ha causato la morte di 9 persone, compresi due bambini, in Sicilia.

Precipitazioni fino a giovedì

Le precipitazioni andranno avanti fino a giovedì almeno e riguarderanno tutto il Paese. Il maltempo colpirà in maniera quasi indistinta il nord ed il sud, dal momento che sono previste piogge anche su tutto il versante tirreno e su quello ionico. Si tratta, adesso, solo di aspettare che questa ondata di maltempo conceda finalmente tregua agli italiani, dal momento che la situazione sta iniziando a diventare seriamente insostenibile, soprattutto considerando il numero spaventoso di vittime che fin qui ha causato. Gli italiani aspettano per riprendere fiato e tirare un sospiro di sollievo dopo giorni pieni di preoccupazioni e di difficoltà.

