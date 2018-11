Un’esibizione di “Tu si que vales” ha messo in serio pericolo Rudy Zerbi

Ieri, 3 novembre, è andata in onda un’altra puntata dell’esilarante talent di canale 5 “Tu si que vales”. I conduttori sono: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni. A giudicare le esibizioni dei concorrenti una giuria stellare: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari ed, infine, Rudy Zerbi. Proprio quest’ultimo, infatti, ieri ha vissuto dei momenti di vera tensione. Sul palco, infatti, è arrivato un concorrente della Malesia, Andrew Lee, che ha coinvolto nel suo strabiliante gioco solo due dei giudici: Rudi Zerbi e Gerry Scotti. I due hanno accettato di mettersi in gioco, senza sospettare, però, quello a cui sarebbero andati incontro. Vi anticipiamo solo che Rudi ha rischato, davvero, grosso. Ma capiamo perché.

Tu si que vales, un concorrente a Rudy Zerbi: “Non ti muovere”

Un lanciatore di coltelli che ci ha lasciati tutti a bocca aperta… @RudyZerbi come va? 😂 #TuSiQueVales pic.twitter.com/GTsIF8xTwH — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 3, 2018

Continua l’enorme successo del talent “Tu si que vales”. Il programma è diventato un vero e proprio momento ricreativo e imperdibile. Complici di tutto questo sono naturalmente i concorrenti con la loro bravura. Ma anche di tutta la squadra dei conduttori e dei giudici. Un’esibizione di “Tu si que vales”, andata in onda ieri sera, ha terrorizzato, e non poco, uno dei giudici: Rudy Zerbi. Quest’ultimo, infatti, insieme a Gerry Scotti, è stato chiamato sul palco da un concorrente, un lanciatore di coltelli, per prendere parte al suo numero. “Non ti devi muovere, qualunque cosa accada. Ora tutti quanti conteranno fino a tre, e al tre io lancerò il coltello” esordisce Andrew, è questo il nome del concorrente. Belen contesta: “A me questo gioco non piace”. Poi si alza e se ne va. Andrew lancia il coltello da bendato, mentre Gerry lancia le carte. Il coltello ne va a infilzare una, e finisce dritta dritta sul bersaglio di Zerbi. Fortunatamente è andato tutto a buon fine, ma si legge solo una parola negli occhi di Rudy: terrore.

