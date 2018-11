Stasera in tv, ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

20:35 – “Che tempo che fa” (Varietà)

00:05 – “Tg1” (Attualità)

Stasera su Rai 2:

21:20 – “NCIS” (Telefilm) Abby, dopo l’aggressione di cui è stata protagonista, prenderà una decisione che condizionerà la sua vita.

Stasera su Rai 3:

21:40 – “Le ragazze” (Documentario)

23:20 – “Tg3” (Attualità)

Stasera su Rete 4:

21:25 – “I predatori dell’arca perduta” (Film-avventura) I servizi segreti americani affidano all’archeologo Indiana Jones (Harrison Ford) il compito di trovare la biblica Arca dell’Alleanza, sepolta nel deserto del Sahara.

Stasera su Canale 5:

21:20 – “L’isola di Pietro 2” (Fiction) Pietro (Gianni Morandi) viene coinvolto da Fabrizio nella sua crisi familiare; il padre del ragazzo sembra collegato alla sparizione di Vanessa. Diego (Erasmo Genzini) cerca la verità sulla sua famiglia e si allontana da Caterina.

Stasera su Italia 1:

21:20 – “Le iene show” (Attualità)

00:50 – “Street food battle” (Reality)

Stasera su La7:

20:35 – “Non è l’arena” (Attualità)

00:50 – “Tg La7” (Attualità)

Stasera su Tv8:

21:10 – “Sahara” (Film-avventura) L’esploratore Dick Pitt si reca in Africa occidentale alla ricerca di un tesoro. Nel deserto incontra una giovane scienziata, convinta che il bottino sia collegato ad un’epidemia.

Stasera su Nove:

21:25 – “C’è posto per 30?” (Reality)

22:45 – “C’è posto per 30?” (Reality)

Stasera su Rai 4:

21:05 – “Aftermath: la vendetta” (Film-drammatico) La moglie e la figlia dell’architetto Melnyk muoiono nel disastro aereo causato dalla disattenzione di un controllore di volo. Da quel maledtto giorno l’uomo pensa solo alla vendetta.

Stasera su Rai Movie:

21:10 – “Arsenio Lupin” (Film-avventura) Arsenio Lupin viene iniziato al furto fin da bambino e, raggiunta la maturità, tenta di mettere le mani sul tesoro reale. Dovrà fare i conti con la contessa d Cagliostro.

Stasera su Iris:

21:00 – “Solo 2 ore” (Film-azione) Il detective Mosley sembra ormai finito. Ma per proteggere un testimone dai suoi colleghi corrotti, ritroverà la voglia di reagire.

Stasera su Paramount Channel:

21:10 – “Virus letale” (Film-drammatico) In una cittadina della California scoppia un’epidemia. Mentre un ufficiale medico cerca un vaccino, un generale si prepara a distruggere tutta la zona con una bomba.

Stasera su Real Time:

21:10 – “90giorni per innamorarsi e poi…” (Reality)

00:05 – “Skin tight: la mia nuova pelle” (Documentario)

Stasera su Mediaset 20:

21:00 – “Homeland” (Telefilm)

22:35 – “Dracula” (Telefilm)

