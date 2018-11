Si chiudere questa sera con i classici due posticipi domenicali l’11a giornata di Serie A: scopriamo di più su queste due gare in programma da seguire assolutamente stasera in TV.

Sempre appassionante ed avvincente questa Serie A 2018 / 2019 che si sta davvero dimostrando molto combattuta ed equilibrata in ogni zona di classifica. Se, infatti, sulla carta la Juventus sembra essere scattata ed aver creato il vuoto alle sue spalle, in tutte le altre zone di classifica l’incertezza è totale.

Per questo motivo, per quanto siamo solo all’inizio, le due partite che chiuderanno questa 11a giornata sono già molto importanti. Ogni passo falso costa tantissimo. Il primo testa a testa è tra Bologna ed Atalanta, che si affronteranno al Dall’Ara alle ore 18.00. I felsinei non possono permettersi passi falsi e per loro vincere sarebbe una boccata d’ossigeno ed un allontanare quasi definitivo la zona retrocessione.

Dall’altra parte, però, gli orobici, dopo un inizio stentato, sanno che devono portare a casa vittorie su vittorie per tornare in corsa. Nella seconda sfida, invece, quella delle 20.30, il Milan farà visita all’Udinese di Velazquez ritrovatosi a sorpresa a lottare per la salvezza. I rossoneri, però, dopo aver acciuffato il quarto posto, non hanno nessuna intenzione di mollarlo.

Leggi anche -> Serie A, 11a giornata: Sky e DAZN, dove vedere le partite in programma

Posticipi domenicali, dove seguirli

Entrambe le partite, sia quelle delle 18.00 che quella delle ore 20.30 potranno essere seguite stasera in TV su Sky Sport dal momento che non rientrano nel lotto dei tre match su cui DAZN ha l’esclusiva. Ci sarà, per te, un ricco prepartita e lo stesso si può dire anche per il post gara, con tante interviste e contenuti dallo stadio. Dunque, ricapitolando: Bologna ed Udinese si giocheranno la salvezza, o comunque una buona parte di essa; le due lombarde vogliono continuare ad inseguire un piazzamento europeo.

Insomma, ci sarà davvero da divertirsi, con la carica agonistica che sarà massimale da parte dei 22 che scenderanno in campo. Santander e Palacio contro “El Papu” Gomez e Josip Ilicic, Rodrigo De Paul contro Gonzalo Higuain a ritmo di tango argentino: insomma, lo spettacolo stasera è davvero assicurato! Tutto da seguire, per ovvie ragioni, comodamente da un divano di casa.

Anche SoloGossip è sbarcato tra le news di Google, Seguici da QUI con un CLICK!