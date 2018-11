Jack Vanore racconta il suo spavento

Il noto opinionista di “Uomini e donne” Jack Vanore ha spiegato il motivo della sua assenza dal programma. Jack, infatti, insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari era una colonna portante del Trono Classico. Ma era da un po’ di tempo che mancava nelle puntate e, così, i suoi fan hanno iniziato a mandargli dei messaggi per avere maggiori informazioni. Proprio ieri, dunque, Jack ha rassicurato tutti, tramite delle stories su Instagram, spiegando di essersi preso un bello spavento e che, ancora per un po’, mancherà dalla trasmissione. “Eccomi. Non sono sparito, sono qua. Ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto in questo periodo e che mi chiedevano come stavo e cosa mi era successo. Sarò assente per un po’ di tempo dalla trasmissione” con queste parole esordisce.

“Uomini e donne”, Jack Vanore: “Mi sono preso un bello spavento e tuttora ho paura”

Jack Vanore, tronista e, in seguito, opinionista di “Uomini e donne”, tramite alcune stories pubblicate sul suo account Instagram, ha rassicurato tutti riguarda alla sua salute, data la sua mancanza dal programma. Il 35enne ammette di aver avuto un problema, non specificando di cosa si tratti, e di aver avuto molta paura. Ma che tutto si è risolto nei migliori dei modi. “È stato un momento molto tosto ragazzi, la verità è questa. La verità è che mi sono molto spaventato e ho ancora parecchia paura. Però la vita è anche questa. A oggi posso dire che è stato solo un semplice spavento. Comunque niente, è stato un fuoco di paglia e riprenderò la mia attività sui social”. Non sappiamo, dunque, con certezza cosa sia capitato al modello 35enne, probabilmente un problema di salute. L’importante è che adesso stia bene. “Sorrido perché anche da questa brutta esperienza ho imparato che sono un ragazzo fortunato, perché ho un sacco di persone che mi vogliono bene. La mia famiglia ma anche un sacco di amici. Specialmente devo ringraziare la mia piccola grande donna, senza di lei non sarebbe stato così semplice affrontare tutto ciò”. In bocca al lupo Jack, speriamo di vederti presto!

