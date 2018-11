Al Bano ha avuto un malore. Questo il motivo per cui non si è presentato a Domenica Live da Barbara D’Urso. Intorno alle 14.20, la padrona di casa ha annunciato di essere fortemente preoccupata per le condizioni del noto cantante.

“Invieremo subito un giornalista per capire cosa è successo. Seguiranno aggiornamenti perché siamo fortemente preoccupati per lui, ha avuto un malore questa notte”: queste le parole della D’Urso che mette un po’ tutti in allarme.

LEGGI ANCHE —> Corona, dopo la lite con Ilary Blasi torna alla carica: “Si vergognerà”

Malore per Al Bano: cosa è successo questa notte?

Doveva essere uno degli ospiti più importanti di questo pomeriggio su Canale 5. Barbara D’Urso attendeva con ansia il suo ospite. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, è arrivata la notizia riguardante un malore che il cantante ha avuto questa notte. Cosa gli sarà successo? Barbara D’Urso si è detta fortemente preoccupata, per cui non possiamo pensare si tratti di una sciocchezza. Beh, ci auguriamo comunque non si tratti di qualcosa di grave. Prossimamente, la redazione di Canale 5 invierà un giornalista per saperne di più. Seguiranno sicuramente aggiornamenti sulla vicenda.

Segui tutte le news di Al Bano e Romina CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE —> Romina Power spiazza tutti: quella frase su Al Bano…

Non è un periodo facile, sicuramente, per Al Bano. Si parla spesso di sua figlia Ylenia, scompara diversi anni fa e mai più ritrovata. Da quella vacanza a New Orleans con gli amici, nessuno ha mai più avuto notizie di lei. Romina, ex moglie di Al Bano, ha sempre sostenuto si trattasse di un tradimento. Negli anni, diverse persone hanno provato a passare informazioni alla famiglia su Ylenia. Tante volte, però, si trattava anche semplicemente di sciacalli che cercavano di accaparrarsi danaro o semplicemente notorietà.

Anche SoloGossip è sbarcato tra le news di Google, Seguici da QUI con un CLICK!