Alessia Marcuzzi ha mostrato ai suoi fan su Instagram una foto che la ritrae quando aveva solo 16 anni. Lo scatto risulta essere irriconoscibile anche per i suoi fan!

Tra le donne più desiderate dagli italiani non si può non annoverare anche Alessia Marcuzzi, che ormai già da diversi anni è, come si suol dire in questi casi, sulla cresta dell’onda. E’, infatti, uno dei volti noti della televisione italiana. Il fatto che sia a dir poco famosa lo dimostra anche il numero notevole di follower che la bella bionda può vantare sui social network.

In particolar modo su Instagram, dove è una vera e propria stella come confermato dai suoi circa quattro milioni di seguaci che, di fatto ogni giorno, affollano i suoi post di “like” e di tanti commenti.

Spesso contenenti dei messaggi di congratulazioni e complimenti di varia natura. Ebbene, stavolta ad attirare l’attenzione degli utenti di questo social è stata una fotografia pubblicata su Instagram che la vede ritratta quando aveva 16 anni.

Segui tutte le news su Alessia Marcuzzi CLICCA QUI

Leggi anche -> Alessia Marcuzzi incontenibile: mostra le gambe e i followers vanno in delirio

Alessia Marcuzzi, la foto su Instagram sorprende tutti!

“Oggi è giornata di scatoloni con vecchie foto… Mia è sempre curiosa di vedere mamma da piccola, Tommy piccolo, lei piccola. E adesso abbiamo appena trovato questa: io a 16 anni (e fra pochi giorni ne compio 46). Ma il costume ascellare??? E’ appena tornato di moda, no?”

Questo il messaggio contenuto nel post condiviso dalla bellissima showgirl che ha stuzzicato i suoi seguaci che non hanno perso occasione per congratularsi con lei: “Sei bellissima!”, “Uno spettacolo”. Questi i commenti più gettonati. E come dar loro torto…



Anche SoloGossip è sbarcato tra le news di Google, Seguici da QUI con un CLICK!