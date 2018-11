Diletta Leotta incanta tutto il suo pubblico

La conduttrice del programma “Diletta Goal” Diletta Leotta ha incantato ancora una volta tutti i suoi fan. La bella siciliana è alla conduzione di un programma tutto suo. La piattaforma Dazn, infatti, le ha dato la possibilità di condurre un programma, in onda ogni sabato subito dopo il primo anticipo di serie A, che potesse rispecchiare le sue caratteristiche. Ma non solo. Perché ultimamente la bella Diletta non si ferma mai. Infatti, proprio negli ultimi periodi la showgirl siciliana è alle prese con la conduzione di un reality: “Il contadino cerca moglie”. È un programma completamente diverso dalle sue corde. Diletta, infatti, ha sempre condotto programmi legati al mondo del calcio. Ma, nonostante questo, riesce a portare avanti con grandissima simpatia e bravura il suo nuovo incarico.

Diletta Gol, con quel vestito aderente Diletta è divina

Ieri sera, subito dopo l’anticipo di serie A Juventus-Cagliari, è andato in onda, come di consueto, il programma di Diletta Leotta “Diletta Gol”. La conduttrice si è presentata in studio più bella che mai. D’altronde non è per niente difficile esserlo per lei. Diletta può essere considerata, infatti, una delle poche bellezze “acqua e sapone” che il mondo dello spettacolo italiano ci offre. Insomma ecco il suo outfit: vestito rosa aderente con lunghezza fino al ginocchio; scarpe con tacchi vertiginosi e richiami rosa; capelli biondi, mossi e sciolti e un trucco leggero che punta, soprattutto, ad esaltare la luce dei suoi occhi profondi e scuri. Che dire? È davvero bellissima.

