Una chiacchierata tra amiche, quella tra Elena Santarelli e Mara Venier a Domenica In. In studio racconta di tutto e… beh, è inevitabile tornare sull’argomento del piccolo Giacomo, il cui caso sta aiutando molto anche la ricerca scientifica: “Andare in ospedale mi fa bene, mi fa sentire meglio. Qualcuno mi dice che forse dovrei essere più egoista, ma non fa parte di me”.

Tavolta, la sofferenza può portare a capire diverse cose. Elena continua: “Le persone alle volte non hanno bisogno di parole, ma anche solo di un abbraccio. Molte volte mi trovo a sfogarmi e le persone provano a trovare una soluzione, ma non è quello che cerco. Io vorrei solo sfogarmi”.

