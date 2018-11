Emma Marrone: lato B in bella mostra, ma il dettaglio che colpisce è un altro

La bella Emma ci fa sorridere ancora una volta per un’immagine che ha appena pubblicato nelle storie Instagram. Lei, di schiena, voltata verso la mano che stringe un panino farcito. Di solito, in questo tipo di immagini c’è la mano di un ‘lui’ che si nasconde dietro la telecamera. Una mano che stringe quella di lei mentre lo ‘traghetta’ verso orizzonti nuovi. Il web è pieno di immagini come questa. Ma la cantante Emma Marrone ha voluto fornire una rivisitazione della classica foto che ormai fanno tutti. Così, nel nome dell’originalità, al posto della mano di lui è comparso uno sfilatino molto invitante che, molto probabilmente, di lì a poco sarebbe diventato il pranzo di Emma. Ecco la foto:

Fisico perfetto, anche se qualcuno afferma il contrario

Ci sono i soliti haters che ogni tanto la prendono di mira su Instagram per qualche chiletto in più. Eppure, Emma ci sembra proprio in perfetta forma. Questa estate, si è fatta ammirare in tutta la sua bellezza con dei costumi molto accattivanti che hanno fatto da cornice ad un fisico che, una curva dopo l’altra, ruba i cuori dei fans che la seguono assiduamente sui social. Il costume che indossa in questa foto è di quelli a vita alta, nero, che sbarra la strada alle trasparenze. Certo, un po’ di ‘vedo, non vedo’, ci sta. Il suo talento sta nella voce, ma non è detto che si possa essere attratti solo da questo.

La querelle con ‘Io Spio’

Emma Marrone si è ritrovata ad essere protagonista di un titolo abbastanza ‘forte’ sulla rivista ‘Io Spio’, che recitava: “Emma lesbica? Tutta la verità”. La cantante si è molto irritata per quello che il settimanale aveva deciso di sbattere in prima pagina a caratteri cubitali. “Questo paese è fermo al Medioevo” scriveva in un post su Instagram che poi è stato ripreso da tutti i siti di gossip. Al post di Emma, il settimanale ha reagito con una controrisposta, un articolo in cui spiegava la propria posizione.