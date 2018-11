Fabrizio Corona è andato su tutte le furie qualche giorno fa a Milano. Erano in una zona ricca di negozi d’abbigliamento. Fabrizio era lì probabilmente per fare compere. L’episodio, riportato da Novella 2000, ha fatto scalpore.

Certo, conosciamo tutti il carattere esuberante di Fabrizio Corona, stavolta però è arrivato addirittura al faccia a faccia in strada. Si è accorto che un paparazzo lo seguiva da un bel po’. Così, ad un certo punto, ha deciso di affrontarlo. Gli si è avvicinato a muso duro con fare nervoso. Più o meno la stessa ‘agitazione’ quella dimostrata dal paparazzo che ha giustificato il motivo del suo pedinamento.

La lite in strada tra Fabrizio Corona ed un paparazzo

Certe dinamiche dovrebbe conoscerle, Fabrizio Corona, che è stato il re della categoria dei fotografi di gossip negli anni. Adesso, com’è evidente, Fabrizio trae profitto da altro. La lite tra i due cominciava a farsi più accesa del dovuto, tant’è che ad un certo punto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Entrambi erano visibilmente alterati e se ne sono dette di tutti i colori. Tuttavia, l’intervento della Polizia è bastato per allontanarli e far tornare tutto alla normalità.



Non solo la rissa con Ilary Blasi…

Ultimamente, come tutti sanno, Fabrizio Corona ha avuto uno scontro verbale con Ilary Blasi, padrona di casa al Grande Fratello Vip, trasmissione che l’ha ospitato. Ospitato per dargli modo di parlare con la sua ex ragazza, Silvia Provvedi. Dopo quel confronto, poi, Ilary ha cominciato a parlargli per chiarire delle cose e Fabrizio non ha esitato ad infiammarsi.

Negli ultimi giorni, poi, ha anche scritto un post per Francesco Totti. Un post in cui si scusava, in cui ribadiva la sua stima e il suo rispetto nei confronti di un uomo che, fino ad ora, non è mai intervenuto nella vicenda. Insomma, Corona ci sembra particolarmente ‘infuocato’ nell’ultimo periodo. Ci riserverà altre sorprese? Staremo a vedere.

