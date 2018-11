I saldi su Amazon non finiscono mai. Controlla le occasioni del giorno e non lasciartele sfuggire

Il Black Friday è finito? Pensi di aver perso la tua occasione per acquistare quel prodotto che ti serviva tanto? Niente paura. Infatti le offerte su Amazon continuano e potrai trovare anche oggi quello che cercavi ad un prezzo imbattibile. Guarda la nostra selezione di prodotti: i prezzi sono davvero incredibili!

Electrolux Pentola

La pentola Electrolux elettrica è in ceramica. Il sistema di cottura lento vi consentirà di preparare i vostri piatti in maniera sana e gustosa. Inoltre il display vi mostrerà l’orario per regolarvi con la cottura. Con il sistema touch renderà più facile il vostro modo di cucinare. La pentola oggi è per te a soli 49,99 euro.

Rowenta Spazzola

La spazzola Rowenta ruotante vi aiuterà ad asciugare e definire i vostri capelli. Il suo sistema Premium Care a doppio generatore di ioni non danneggerà i vostri capelli e e setole naturali saranno molto delicate su tutta la capigliatura. Il prezzo della spazzola è di 37,49 euro.

GIMI Carrello

Il carrello porta-spesa GIMI vi aiuterà quando andrete a fare i vostri acquisti. Con il carretto GIMI potrete portare buste e pacchi senza fatica. Difatti grazie al suo sistema di tre ruote il carrello è concepito anche per salire le scale. Approfittane oggi a 29,99 euro.

Chupa Chups Ruota

La bellissima confezione ruotante di Chupa Chups vi mostrerà tutti i fantastici gusti del famoso lecca lecca. La ruota contiene ben 200 pezzi dai gusti assortiti. Per di più oggi costa solo 27,85 euro.

Thun Capanna

La capanna Thun in ceramica sarà una versione molto particolare della Sacra Famiglia da esporre a casa vostra. E’ un pezzo da collezione insieme ad altri prodotti Thun in offerta oggi su Amazon. La capanna oggi è al costo di 94,50 euro.

Philips Ferro da stiro

Con il ferro da stiro Philips stirare non sarà più un problema. Il suo serbatoio da 1,8 l vi consentirà di avere vapore a sufficienza senza dover interrompere l’operazione di stiratura. Inoltre il vapore che emana sarà in grado di rendere i vostri capi più lisci senza danneggiarli. L’offerta di oggi è di 229,99 euro.

GHD Gold styler

La piastra per capelli GHD Gold vi aiuterà nelle pieghe veloci. Inoltre è particolarmente indicata a chi ha una folta capigliatura. Infatti la piastra Gold vi garantirà un effetto incredibili senza danneggiare i vostri capelli, grazie al sistema in ceramica. Il prezzo di oggi è di 115,00 euro.

HP Notebook

Il Notebook HP ha un processore APU AMD E2 di settima generazione. Il display da 15,6 pollici è antiriflesso. Ha 2 porte USB e Wifi e Bluetooth Pronto all’uso con Windows 10 Pro. Oggi il PC costa solo 225,60 euro.

Lego Technic Gru

La Gru della serie Technic con il motore Lego sarà un gioco divertente per i più grandi. Le funzioni manuali prevedono 4 ruote sterzanti a trazione integrale. Metti alla prova le tue abilità e fai muovere la Gru. Il gioco costa oggi 154,00 euro.

Samsung Smart TV

Grandissima offerta su Smart TV della Samsung. Il televisore da 49″ a cristallo Attivo, con Supreme UHD Dimming e Telecomando è in vendita oggi a 449,00 euro. La Smart TV da 55″ Ultra HD, con sistema wifi, Led e disponibile in color argento oggi è al prezzo di 599,00 euro.

